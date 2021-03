Silvio Schobinger will nah am Wasser bauen: Mit dem Segen der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung bekam der Unternehmer den Zuschlag, ein Restaurant am Teltower Hafen zu errichten. Das ist ein durchaus ungewöhnlicher Zug mitten in der Pandemie. Doch der Immobilienentwickler ist zuversichtlich.