Teltows Maibaum wurde heimlich aufgestellt

Im Vorjahr gab es noch einen Frühschoppen mit Blaskapelle, auch dieses Jahr hätte eigentlich „Handgezapft“ aufspielen sollen, doch Corona hat dem Teltower Maibaum-Aufstellen 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ganz wollte die Stadt auf die bald zehnjährige Tradition aber trotzdem nicht verzichten.

Etwas mehr als eine Handvoll Leute hatte sich Samstagfrüh auf dem Marktplatz – natürlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Abstandsregeln – eingefunden, um den Baum in diesem Jahr mehr oder weniger heimlich aufzustellen. Bestückt war er bereits in der Woche davor worden, unter anderem mit den Metallarbeiten des Schmiedemeisters Raymund Kempf. Hier sind zahlreiche Zunftzeichen von Handwerken, die seit Jahrhunderten in Teltow beheimatet sind und damit die Entwicklung der Stadt nachhaltig beeinflusst haben, zu finden. So etwa jene der Gärtner, Bäcker, Fleischer, Schmiede, Schneider, Schuhmacher, Zimmerer oder Stellmacher. Aber auch das Teltower Rübchen, die Wappen der Partnerstädte und einige „Gewerke“ der heutigen Zeit wurden eingebaut.

Der Stamm selbst wurde dieses Jahr aus Altersgründen ausgetauscht, der neue Baum wurde vom Stahnsdorfer Forstwirt Oliver Nopper gespendet. Aufgestellt wurde er mit der unentgeltlichen Hilfe eines Krans der Firma Elektro Unger.

Der Teltower Maibaum ist reicht geschmückt mit Zunftzeichen und Wappen (Bild aus 2018). Quelle: Stephan Laude

Komplett geheim blieb die Aktion natürlich dann doch nicht, ein paar Kunden der Bäckerei beim Marktplatz begleiteten das Spektakel aus respektvoller Distanz, während sie darauf warteten, dass sie an der Reihe waren, ihre Wochenendbrötchen zu kaufen. Auf den traditionellen Tanz in den Mai, der sonst abends im Stubenrauchsaal auf das Aufstellen folgte, müssen sie aber diesmal auf jeden Fall verzichten.

Nächstes Jahr feiert die Tradition des Maibaums in Teltow dann ihr zehnjähriges Jubiläum – da wird dafür sicher besonders gründlich gefeiert. Das erste Mal wurde der Maibaum auf dem Marktplatz 2011 im Zuge des Wettbewerbs „Entente florale – Unsere Stadt blüht auf“ aufgestellt.

Von Konstanze Kobel-Höller