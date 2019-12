Kein zweiter Vize für Teltows Stadtchef

Teltow

Seinen zweiten Beigeordneten hat Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) wieder verloren, noch bevor dieser auch nur einen Tag im Amt war: Auf Antrag der FDP/LTR-Fraktion wurde die Möglichkeit für einen zweiten Vizebürgermeister in der Stadt wieder aus der Hauptsatzung gestrichen. Die Fraktion Grüne/Linke war unmittelbar zuvor mit einem ähnlichen Antrag gescheitert.

Zweiter Vize im Juni 2018 beschlossen

Im Juni 2018 hatte die damalige Stadtverordnetenversammlung mit knapper Mehrheit beschlossen, dass Schmidt und seine erste Beigeordnete Beate Rietz ( SPD) Unterstützung an der Verwaltungsspitze bekommen sollen. Begründet wurde dies mit der wachsenden Bevölkerungszahl der Stadt, wodurch immer neue Herausforderungen an die Verwaltung gestellt würden. Nach einer Ausschreibung und einer Bewerberrunde schlug Schmidt im September denCDU-Mann Eric Gallasch zur Wahl vor. In der neuen Stadtverordnetenversammlung fand er jedoch nicht die nötige Mehrheit, und als Stimmen laut wurden, man wolle auch die Option auf den zweiten Vize wieder aus der Satzung streichen, wurde von der Verwaltung keine weitere Ausschreibung vorgenommen.

Bürgermeister enttäuscht

Schmidt ist enttäuscht über das Ergebnis: „Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es zur Entlastung der Verwaltungsspitze notwendig gewesen wäre. Ich nehme die Entscheidung aber natürlich zur Kenntnis.“ Hans-Peter Goetz ( FDP) hält den Posten für verzichtbar. „Es ist nicht nötig, mehr Beigeordnete als der Landkreis zu haben – der hat nur einen.“ Es sei „eine Frage der Verwaltungsspitze, das richtig zu organisieren. Die Arbeit sollen Fachleute mit der nötigen Qualifikation machen, nicht Beigeordnete“. Er freue sich, dass wieder die Satzung gelte, die vor Einführung des zweiten Beigeordneten in Kraft war. „Die haben wir immer für die richtige gehalten“, so Goetz.

Von Konstanze Kobel-Höller