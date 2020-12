Teltows Straßen sollen für Radfahrer sicherer werden

Teltow

Für mehr Sicherheit für Radfahrer auf Teltows Straßen will die Stadtverwaltung sorgen. Dazu will sie jetzt das Büro SHP Ingenieure aus Hannover beauftragen, einen Rahmenplan für ein Radverkehrsnetz in der Stadt zu erarbeiten. Bereits im Frühjahr hatten die Stadtverordneten für dieses Anliegen 50 000 Euro freigegeben. Nach einer Ausschreibung hatten die Hannoveraner Verkehrsplaner die Stadt mit ihrem Angebot unter vier Bewerbern am meisten überzeugt. Der Kostenvorschlag des Büros liegt bei knapp 43 000 Euro netto. Die Ortsgruppe Teltow des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) fordert schon seit längerem solch ein Konzept.

Stadt will Projekt vorzeitig starten

Das Ingenieurbüro soll den Auftrag aus formaljuristischen Gründen erst erhalten, wenn der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg die in Aussicht gestellte Förderung des Rahmenplanes zu 80 Prozent tatsächlich übernimmt, heißt es im Beschluss des Hauptausschusses. Die Stadt hat einen entsprechenden Antrag gestellt, rechnet aber erst Mitte des nächsten Jahres mit einer Entscheidung. Um den Beginn der Arbeiten zu beschleunigen, will Teltow einen vorgezogenen Projektstart beantragen.

In der Lichterfelder Allee in Teltow nimmt der Radweg an manchen Stellen einen geradezu abenteuerlichen Verlauf. Quelle: Heinz Helwig

Die SHP-Ingenieure hätten schon viele Verkehrsrahmenpläne in anderen Städten und Gemeinden erarbeitet, sagte der designierte Projektleiter Peter Bischoff in den jüngsten Videositzungen des Bau- sowie des Hauptausschusses. Derzeit arbeite das Büro unter anderem am Projekt „Radschnellwegeverbindungen im südwestlichen Brandenburg nach Berlin“, das vom Landkreis Potsdam-Mittelmark koordiniert wird.

Konzept soll nach einem Jahr fertig sein

In Teltow wollen die Verkehrsplaner das Radwegekataster der Stadt von 2018 zur Grundlage ihrer Untersuchungen machen und bereits geplante Projekte, wie den Fuß- und Radwanderweg auf dem einstigen Industriegleis, den Rad- und Wanderweg entlang des Teltowkanals sowie die Radverbindung vom S-Bahnhof Teltow nach Ruhlsdorf in ihre Studien einbeziehen.

„Für die Erarbeitung des Rahmenplans werden wir etwa zwölf Monate brauchen“, sagt Bischoff. In dieser Zeit will das Büro auch den ADFC Teltow sowie die Teltower selbst über eine Online-Umfrage und einen Workshop unmittelbar an seiner Arbeit beteiligen.

