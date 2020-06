Teltow

In einer Tiefgarage in der Albert-Wiebach-Straße in Teltow haben unbekannte Täter am Wochenende drei Autos beschädigt. In der Nacht zu Samstag schlugen sie die Seitenscheiben eines BMW, eines Mercedes und eines Skoda ein, wie die Polizei mitteilte. Das Navigationssystem des BMW wurde gestohlen. In den anderen beiden Fahrzeugen fehlt nichts. Die unbekannten Täter konnten flüchten.

