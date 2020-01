Teltow

Ein Unternehmer in Teltow meldete der Polizei am Sonntagabend den Einbruch in seinen Firmenwagen. Offenbar hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Auto verschafft. Dabei hebelten sie die Hecktür des Opel Movano auf. Danach klauten sie elf Elektrogeräte, die in dem Wagen lagen, unter anderem eine Säge und eine Bohrmaschine.

Von MAZonline