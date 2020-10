Teltow

Nach mehreren gescheiterten Ausschreibungen und einem Interessenbekundungsverfahren hat die Stadt Teltow in den Monaten September/Oktober die letzten Gespräche mit potenziellen Investoren zum Bau und zur Übernahme des geplanten Hafengebäudes am Stadthafen in Teltow geführt. Nach dieser letzten Runde, die in der vorigen Woche abgeschlossen wurde, bleiben vier ernst zu nehmende Interessenten übrig, sagt Teltows Stadtsprecher Jürgen Stich auf MAZ-Nachfrage.

Noch ein Vergabeverfahren

Diese Bewerber nehmen jetzt an einem fünften Vergabeverfahren teil. „Im Interessenbekundungsverfahren haben wir lediglich ein Grobkonzept abgefragt. Unter den Bewerbern haben wir jene vier Interessenten ausgewählt, die uns am meisten überzeugt haben. Sie sollen jetzt ihre Vorstellungen und ihren Finanzierungsplan bis zum Jahresende konkretisieren“, so Stich. In den vorangegangenen Verfahren hätten sich „schon zahlreiche“ Bieter gemeldet. Einige von ihnen hätten aber wegen der Corona-Krise ihre Angebote zurückgezogen.

Stadtverordnete sollen im März entscheiden

Das finale Vergabeverfahren soll bis zum Februar des nächsten Jahres abgeschlossen werden, kündigt Stich an. Dann will die Stadtverwaltung noch im selben Monat einen Favoriten präsentieren, der in den Fachausschüssen diskutiert werden soll. Die Stadtverordnetenversammlung Teltow soll im März endgültig über den Investor entscheiden, meint der Stadtsprecher. Die vier Finalisten stammen entweder aus Berlin oder zumindest aus der Region.

Das Büro des Hafenmeisters und die sanitären Anlagen im Stadthafen von Teltow befinden sich derzeit noch als Zwischenlösung in mehreren Containern. Quelle: Dirk Pagels

Sie kämen aus der Immobilienbranche und hätten bereits Erfahrungen mit dem Bau und der Bewirtschaftung von Restaurantgebäuden. Einige betrieben selbst gastronomische Einrichtungen, andere hätten sie weiter verpachtet. Das Grundstück, auf dem das Hafengebäude stehen wird, will die Stadt in Erbpacht an den potenziellen Investor übergeben.

Neubau ist schon genehmigt

Für das geplante Hafengebäude, in dem neben einem Restaurant das Büro des Hafenmeisters sowie die Sanitärbereiche untergebracht werden sollen, gibt es bereits eine Baugenehmigung. Die Stadt stellt dem Investor frei, diese zu übernehmen oder sein eigenes Konzept in dem Haus zu verwirklichen. Hafenmeisterei, Sanitärtrakt und gastronomische Nutzung sind allerdings gesetzt. Für einen „Wasserwanderrastplatz mit Hafenmeisterei und Gastronomiebetrieb“ hatte Teltow rund eine Million Euro Fördermittel zweckgebunden vom Land erhalten.

Unterschiedliche Auffassungen

Stadtsprecher Stich will nicht ausschließen, dass der potenzielle Investor seine eigenen Ideen verwirklichen will. „In den Gesprächen haben wir festgestellt, dass es unterschiedliche Auffassungen der Stadt und der Bewerber gibt“, sagt er. Dann müsste aber ein neues Baugenehmigungsverfahren begonnen werden, das die Fertigstellung des Hafengebäudes weiter verzögern würde. „Doch wir wollen etwas haben, das letztendlich auch funktioniert. Also werden wir notfalls mit Verzögerungen leben müssen“, erklärt Stich.

Die meisten Boote bleiben den Winter über im Wasser. Der Hafen ist eisfrei, versichert sein Betreiber Thomas Klemm. Nur einige Bootsbesitzer hieven ihre Jachten mit einer Slipbahn an Land, um einige Wartungsarbeiten durchzuführen. Quelle: Dirk Pagels

Da ein Gastroangebot im Stadthafen bislang fehlt, greift Hafenbetreiber Thomas Klemm zur Selbsthilfe. Auf dem Gelände wird derzeit eine Fläche vorbereitet, auf der einmal ein Verkaufspavillon stehen soll, der Kaffee und Kuchen, Eis oder kleine Snacks an die Bootsbesitzer oder die Teltower verkaufen wird, die einfach den Hafen nur mal besuchen wollen. Auf dem Nachbargrundstück bereiten Bauleute die Bodenplatte für das künftige Winterlager der Boote vor. Auch an der Krananlage für den Travellift, der im Winter die teils bis zu 45 Tonnen schweren Boote aus dem Wasser heben soll, wird noch gearbeitet. Ursprünglich sollte der Kran am 1. Oktober aufgestellt werden.

Die meisten Boote bleiben im Wasser

„Der Hafen ist eisfrei. Die meisten Boote bleiben den Winter über im Wasser“, erklärt Thomas Klemm. Nur zwei oder drei Bootsbesitzer wollen ihre Jachten an Land hieven, um Wartungsarbeiten auszuführen. „Die holen wir mit einer Slipbahn“, sagt der Hafenbetreiber.

Von Heinz Helwig