Eine gute Nachricht für alle Freunde des Teltower Vogelparks hat ihr Eigentümer Lothar Lübeck: „Momentan sieht es gut aus, wir haben viele Spenden bekommen.“ Die zahlreiche Unterstützung von Privatpersonen, vor allem aber auch die finanzielle Hilfe in Höhe von 15 000 Euro durch den Teltower Versicherer verti stelle sicher, dass das Überleben des kleinen Zoos vorerst zumindest bis Ende Februar gesichert sei. Was danach kommt, ist noch offen. „Ich denke, bis dahin wird sich auf jeden Fall was tun. Wir werden mit dem Virus leben lernen müssen.“

„Es ist aber ein Kampf“, gibt er zu. Ihn ärgert vor allem, dass nur ein paar Kilometer weiter, in Berlin, die Tierparks offen haben dürfen, er aber komplett geschlossen haben muss. Jeden Monat hat er Fixkosten in Höhe von rund 7500 Euro, die sich aus den Nebenkosten, aus dem Futter für die Tiere und aus den Personalkosten ergeben.

Keine Kurzarbeit

Insgesamt – einschließlich Lübeck – sind vier Personen im Vogelpark beschäftigt. Niemandem wurde gekündigt und gemeinsam habe man sich gegen Kurzarbeit entschieden, sagt er. „Das machen wir bis zum Schluss, bis nichts mehr geht – und dann wird zugemacht.“ Schließlich würde Kurzarbeit auch die Höhe des Arbeitslosengeldes negativ beeinflussen und das möchte er verhindern.

Die Finanzierung kann also nur über Rücklagen, Spenden und staatliche Unterstützungen erfolgen. Und gerade auf letztere wartet er noch. Zunächst hatte er aufgrund seiner Nebeneinnahmen durch die Pferdestallvermietung und die Spenden einen zu niedrigen Betrag – nur 5000 Euro – beantragt. Beim zweiten Anlauf Anfang Dezember beantragte er 5600 Euro und erhielt eine Eingangsbestätigung. Dies sei auch der jetzige Stand der Dinge, so Lübeck, eineinhalb Monate später. Und die Übernahme durch seine Tochter ist ebenfalls erst einmal hinfällig. Sie ist in ihren früheren Beruf in einem Chemieunternehmen zurückgekehrt. Langfristig, so Lübeck.

Keine Tiere aus Nauen

Trotz allem: Sein Herz schlägt für die Tiere. Und so hätte er tatsächlich trotz seiner eigenen Situation von dem gerade geschlossenen Zoo in Nauen Kaninchen und Ziegen übernommen. Als er davon erfuhr, dass der dortige Tierpark keine Tiere mehr halten darf, seien diese aber bereits vom Veterinäramt auf Kosten des Eigentümers neu verteilt gewesen, so Lübeck.

Der Vogelpark Teltow darf derzeit seine Tore nicht für das Publikum öffnen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch er ist nicht ganz alleine im Vogelpark, erst Ende September hat hier „ Yves Bistro“ neu eröffnet. Der Pächter, Yves Lasdinat, hatte zuvor eine erfolgreiche Gaststätte in einer Gartenkolonie in Luckenwalde betrieben und musste an seinem neuen Standort gleich nach fünf Wochen in den Lockdown.

„Da wir so neu sind, kannte man uns nicht in Teltow“, sagt er. Dennoch schaffte er es, vor allem durch Werbung in den Sozialen Medien während der vergangenen Monate zahlreiche Speisen und auch Torten an den Mann zu bekommen. So verkaufte er etwa Gänsebraten zum 11. November oder zu Weihnachten 28 Essen und 35 Torten per Zustellung und Abholung in die ganze Region.

Yves Bistro mit Perspektive

„Ich kann jetzt nicht sagen, dass es uns blöd geht“, sagt Lasdinat. Er hat bereits einen Monat der staatlichen Hilfe erhalten, Mitarbeiter hat er aufgrund der unsicheren Situation keine fest angestellt. Die Fixkosten betragen 2850 Euro monatlich, seine Investitionen machen rund 5000 Euro aus. Er hat Geld für die Außenanlage und die Küche ausgegeben, stolz erzählt er von einem Hochteich mit Wasserspiel, der im Winter Platz für eine Feuerschalte bietet. Dank der staatlichen Unterstützung sieht er auch eine längerfristige Perspektive hier, ab 1. April möchte er auch einen Koch auf Vollzeit einstellen.

Am 29. Januar möchte er wieder von Freitag bis Sonntag loslegen. Auf seiner Internetseite yves-bistro-am-vogelpark.com zeigt er, was er anbietet: Burger in verschiedenen Variationen, Schnitzel, Wildgulasch, Spätzle-Gerichte und Kindergerichte mit einer kleinen Überraschung – statt der Kugel Eis, die es hoffentlich schon bald wieder vor Ort dazugibt.

