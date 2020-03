Teltow

In den Notfallkitas in Teltow werden derzeit elf Prozent aller Kitakinder betreut. Die überwiegende Anteil bleibt daheim. Weil die Eltern dafür oft Urlaub nehmen müssen, kündigt der städtische Eigenbetrieb Menschenskinder, der die Einrichtungen betreibt, nun an, auf die übliche Sommerschließzeit zu verzichten. Dann können Eltern ihre Kinder in den Kitas betreuen lassen, wenn sie selbst keine Urlaubstage mehr zur Verfügung haben.

Von MAZonline