Teltow

Die Teltower St. Andreas-Gemeinde lädt zu einem besonderen Gottesdienst an Heiligabend um 17.30 Uhr ein. Der Weihnachtsgottesdienst im Rahmen des Projektes „Mensch und Engel“ richtet sich an Bedürftige und findet zum elften Mal statt – in diesem Jahr allerdings tatsächlich reduziert auf eine Predigt von Pfarrer Christoph Noack im Freien vor der Friedhofskapelle im Weinbergsweg 1. Die anschließende Feier entfällt aber.

Pfarrer ist froh, dass es zu Weihnachten wieder einen Gottesdienst gibt

„Wir sind froh, dass wir, anders als im letzten Jahr, überhaupt zu einem Gottesdienst zusammenkommen können“, sagt der Teltower Seelsorger. Spenden gibt es bereits. Bei einem Gottesdienst mit Pfarrerin Luping Huang übergab in diesen Tagen der Imkerverein der Region Teltow 70 Honig-Gläser für Bedürftige.

Spenden zum Weihnachtsgottesdienst. Quelle: Martin Karabench

Die Honigernte und damit auch die Spende fielen größer aus als im vergangenen Jahr. Die aktuelle Situation sei für das Vereinsleben zwar sehr einschneidend, dafür spüren die Imker aber eine wachsende Wertschätzung der Öffentlichkeit für ihr Naturprodukt, das gut nachgefragt sei, berichtet der Vorsitzende Imker Martin Karabench.

Mit immer mehr blühenden Pflanzen in Gärten und an Straßenrändern würden viele Menschen helfen, die Honigerträge im Ganzen zu verbessern, berichtet er. Karabench freut sich gemeinsam mit 93 aktiven Imkern der Region, besonders in diesen Zeiten, eine kleine Freude weitergeben zu können. Die Honigspenden übergibt Pfarrer Noack an Heiligabend oder bringt sie direkt zu Bedürftigen nach Hause.

Von Gesine Michalsky