Die Mahlower Straße ist die wohl wichtigste Ost-West-Achse in Teltow, einerseits nach Potsdam und über die Bundesstraße 101 nach Berlin und dem Flughafen in der anderen Richtung. Durch den starken Verkehr kann die Hauptverkehrsstraße auf einem längeren Teilstück von Fußgängern inzwischen kaum noch gefahrlos überquert werden. Zwar gibt es zwischen Regional- und S-Bahnhof vier Mittelinseln und zwei Bedarfsampeln, die erst auf grün schalten, wenn Fußgänger einen Signalknopf drücken.

Ampeln liegen 1,2 Kilometer auseinander

Die Ampeln liegen jedoch rund 1,2 Kilometer weit auseinander, die Mittelinseln mehr als einen halben Kilometer. Fußgänger müssten so längere Umwege in Kauf nehmen oder gar eine Station früher aus dem Bus aussteigen, kritisiert Pia Grundheber. Vor allem ältere Menschen und Kinder würden deshalb eher warten, bis die Straße frei sei. Zu Stoßzeiten könne das schon mal ein paar Minuten dauern. „Ich beobachte oft Kinder, die dann einfach schnell zwischen den Autos über die Straße rennen“, berichtet die Anwohnerin, „das ist manchmal richtig gefährlich“.

Andere Kinder sollen demnächst mit dem Bus zur Schule fahren. „Aber um die Straßenseite wechseln zu können, müssen sie bislang immer von einem Erwachsenen begleitet werden“, beschreibt Anwohnerin Sabine Klaer die Situation.

Ein Zebrastreifen würde den Anwohnern schon genügen

Die Kinder von Andrea Stricker nehmen für den Schulweg das Fahrrad oder den Roller und nutzen für den Übergang die Ampel am Familienzentrum. Auf dem Nachhauseweg müssten sie aber so den langen Rest des Weges auf der „falschen Straßenseite“ fahren und entgegenkommenden Radfahrern ausweichen. „Wirklich verkehrssicher ist das nicht“, findet sie. „Wir brauchen dringend eine zusätzliche Querungshilfe. Ein Zebrastreifen würde ja schon reichen.“ In den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ wird die Einrichtung eines Zebrastreifens jedoch erst empfohlen, wenn mindestens 50 Fußgänger pro Stunde die Straße überqueren.

Im Mai letzten Jahres wurde die Stadtverwaltung deshalb durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV) aufgefordert zu prüfen, an welcher Stelle der Mahlower Straße eine „zusätzliche Querungshilfe für Fußgänger am sinnvollsten zu installieren ist“. Eine daraufhin veranlasste Verkehrszählung des Kreises ergab 13 Querungen von Fußgängern bei 951 Fahrzeugen in beiden Richtungen innerhalb der Spitzenstunde. Für die Verwaltung ist es damit „im Ergebnis der Abwägung“ nicht „begründbar“, eine weitere Querungshilfe zu errichten“, teilt Stadtsprecher Jürgen Stich auf Anfrage der MAZ mit. Eine Umsetzung würde deshalb „mittelfristig nicht erfolgen“.

Stadt könnte selbst tätig werden, müsste dann aber zahlen

„Dieses Ergebnis ist schon ärgerlich“, sagt Ronny Bereczki (CDU), dessen Fraktion den Prüfauftrag in die SVV eingebracht hat. Die Strecke zwischen den vorhandenen Querungshilfen sei einfach zu lang, sagt er, da brauche es mehr Verständnis für die Anwohner. Seine Fraktion wird das Thema über einen Folgeantrag auf einer der kommenden SVV-Sitzungen erneut einbringen, verspricht er. Doch auch wenn eine Querungshilfe verkehrsrechtlich nicht empfohlen wird: Die Stadt könne an der viel befahrenen Straße selbst aktiv werden und den Kreis darum bitten, außerhalb des Spielraums durch die Richtlinie auf eigene Kosten tätig werden zu dürfen, heißt es aus der Verkehrsbehörde Teltow auf MAZ-Nachfrage.

Kleinmachnow macht es vor. Für einen Übergang am Zehlendorfer Damm auf Höhe des alten Dorfkerns hat das Gemeindeamt vom Straßenbaulastträger sogar für eine eigene Ampel eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Mit den veranschlagten 93 000 Euro ist diese zwar etwa doppelt so teuer wie ein Fußgängerüberweg. Für die Mahlower Straße in Teltow wäre das aber die „sicherste Lösung“, findet Dirk Krum­eich (CDU). Für den Stadtverordneten steht fest: „Wenn der Kreis eine zusätzliche Querungshilfe an der Mahlower Straße nicht zahlt, dann muss das die Stadt übernehmen!“ Es ginge um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Deshalb plädiere er für die Ampel.

Der Verkehr in Teltow nehme stetig zu, nicht nur durch die vielen Baustellen und Straßensperrungen, so Krumeich. „Unsere Stadt wächst und der Bedarf die Straßen sicherer zu machen, ist definitiv da.“

