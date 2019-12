So engagiert sich ein Angehöriger für bessere Pflege in Teltow

Teltow

Werner Richter hat das Buch von Heidrun Lange aufmerksam gelesen. In „Albtraum Betreuung“ geht es um negative Erfahrungen in der Pflege – Lange hatte darin die konkrete Situation von Senioren in Heimen der Region Teltow öffentlich gemacht.

Nach der Lektüre wandte sich Werner Richter an die Redaktion, weil er schon länger unzufrieden mit der Tatsache war, dass er sich verpflichtet sah, seine Ehefrau auf der Pflegestation der Lavendel Residenz trotz Vollzeitpflegevertrag mit zu betreuen.

In der Teltower Senioreneinrichtung konnte die MAZ gemeinsam mit dem Bewohner und Angehörigen Werner Richter jetzt etwas ins Laufen bringen: Der über 90-Jährige soll als Anerkennung dafür, dass er sich regelmäßig um seine Ehefrau kümmerte, einen Preisnachlass erhalten.

Preisnachlass ist üblich

Der zuständige Leiter der Lavendel Residenz, Jörg Breitsprecher, sagte dies auf Nachfrage zu. Es sei durchaus üblich in seinem Haus, pflegenden Angehörigen einen Nachlass zu gewähren. Überraschend offen sprach der Teltower Heimleiter zudem über die generell schwierige Situation in allen Pflege-Einrichtungen in Teltow.

„Wir bekommen Hilfskräfte, die viel zu kurz ausgebildet wurden, denen es an Empathie und Wissen fehlt und die noch dazu unter großem Zeitdruck stehen“, bestätigte Breitsprecher die verbreiteten Sorgen in der Vollzeit-Pflege. Und betroffen vom Pflegenotstand sei nicht nur sein Haus, sondern die große Mehrzahl in der Region.

Werner Richter schätzt Heimleiter Jörg Breitsprecher und möchte auch im betreuten Wohnbereich bleiben, „aber“, sagt er auch, „auf der Pflegestation arbeiten Leihkräfte, die zum Teil schlicht ungeeignet sind“.

Alle Vorkommnisse dokumentiert

Vielleicht auch aus diesem Grund lädt auf der Pflegestation der Lavendel Residenz ein Kasten für Beschwerden dazu ein, nicht alles hinzunehmen und Probleme offen anzusprechen. Auch im Pflegevertrag wird dazu geraten, die Heimaufsicht in Potsdam bei nachhaltigen Problemen im Haus einzuschalten. Im Fall von Werner Richters Ehefrau Ruth fanden die Kontrolleure der Aufsicht allerdings keine Beanstandungen.

Trotzdem hat der korrekte Rentner nicht aufgegeben und die aus seiner Sicht ärgerlichen Vorkommnisse dokumentiert: mangelnde Zuwendung und ruppige Ansprachen auf Nachfragen oder fehlende Sprachkenntnisse, Frühstück erst um 9.30 Uhr und Waschen am Abend als Geduldsprobe.

Ähnliche Angehörigen-Berichte liegen der Redaktion auch von anderen Einrichtungen vor. Ärgerlich, sagt Rentner Richter, denn allein die Pflege seiner Frau koste rund 2300 Euro monatlich, davon muss er 500 Euro selbst zahlen, die Pflegekasse übernimmt den größten Teil. Miete, Investitionskosten und Verpflegung finanziert das Ehepaar aus Steglitz selber.

Keine unausgebildeten Hilfskräfte

Als 2016 klar war, dass Ruth Richter nach einem Schlaganfall und beginnender Demenz ein Pflegefall bleibt, hat ihr Mann das Haus in Lichterfelde verkauft, um in die Lavendel Residenz zu ziehen. „Wir haben in unserer Branche wenig Spielraum, etwas zu ändern“, bedauert Jörg Breitsprecher. Die stationäre Pflege müsse bezahlbar bleiben und echte Marktwirtschaft gebe es in der Altenpflege nicht. „Wir sind auf die Politik angewiesen“, sagt der Heimleiter.

Man brauche dringend mehr richtig ausgebildetes, qualifiziertes Personal und keine Hilfskräfte, denen die Bedürfnisse von schwerst kranken alten Menschen unbekannt sind. Und Werner Richter ist sich als ehemaliger selbstständiger Kaufmann sicher: „Wenn ich mir eine Jacke kaufe und muss die Knöpfe selber annähen, dann erwarte ich Preisnachlass.“

Die Richters sind auf ein gutes Zuhause in der Lavendel Residenz angewiesen – seine Knie sind kaputt. Seiner Frau das Essen zu bringen, die Zähne zu putzen und das Gesicht zu waschen, das geht gerade noch.

