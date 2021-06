Teltow

Quasi in Dauerquarantäne befinde sich ihr Kind, das die Teltower Kita Pusteblume besucht, ärgerte sich eine Mutter in einem Beitrag auf Social Media. Immer wieder sei es wochenlang zu Hause, dann könne es ein paar Tage in die Kita, dann wäre schon wieder Quarantäne. Schuld gibt sie der Art, wie die Kita geführt wird: Die Gruppen seien zu groß, die Erzieherinnen würden sich mit der Betreuung abwechseln, im Außengelände würden die Kinder mit anderen Gruppen gemischt werden. Sie ist sauer. Doch ist die Kita wirklich häufiger als andere betroffen und was sagt der Träger dazu?

Landkreis führt keine Statistik über die Fälle

Die MAZ hat beim zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark angefragt: Wie oft wurden die Kinder der „Pusteblume“ wirklich schon in Quarantäne geschickt? Welche Gründe wurden für eine mögliche Häufung erkannt? Wurden daraus Konsequenzen gezogen, musste etwas am Betreuungskonzept etwas geändert werden? Die Antwort fiel knapp aus: „Aufgrund der Vielzahl an Gemeinschaftseinrichtungen führen wir keine Statistiken über die Anzahl der Fälle.“

Dies heiße aber nicht, dass der Kreis nicht wisse, in welcher Gemeinschaftseinrichtung wann wie viele Infektions- und Quarantänefälle aufgetreten seien, so Kreissprecherin Andrea Metzler. Doch dazu bedürfe es erst „einer aufwändigen Analyse, die personell nicht absicherbar ist“.

Deutlich mehr Fälle als in anderen Kitas

Anders sieht das dagegen im Teltower Kita Eigenbetrieb aus. Hier führt man eine eigene Statistik und hat den Überblick. Leiterin Solveig Haller bestätigt gegenüber der MAZ, dass die Kita Pusteblume tatsächlich deutlich häufiger von Corona betroffen ist, als die anderen Einrichtungen der Stadt, sogar einen Sonderausschuss habe es dazu diese Woche gegeben. Mit 146 Kindern und 27 Erziehern in Krippe und Kita sowie einer Hortgruppe mit weiteren drei Mitarbeitern wurde hier bereits achtmal vom Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet.

In der größten Kita der Stadt, der Rappelkiste, die 242 Kinder und 52 Pädagogen umfasst, war das dagegen erst zweimal der Fall, ebenso in der Kita Sonnenblume (60 Kinder und elf Erzieher) und in der Kita „Am Röthepfuhl“ mit 168 Kindern und 18 Erziehern in Krippe, Kita und Hort.

Kita Pusteblume in Teltow Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Im November des Vorjahres ging es in der „Pusteblume“ mit Quarantäne für 41 Kinder und 13 Mitarbeiter in der Krippe los. Es folgten 33 Kinder und acht Erzieher im Januar, 40 Kinder und sieben Erwachsene im Februar, zehn Kinder und drei Pädagogen im März. Im April dann 87 Kinder und 15 Pädagogen, weil drei Geschwisterkinder in der Krippe und zwei verschiedenen Kita-Gruppen betroffen waren. Außerdem musste die Hortgruppe in Quarantäne. Im Mai gab es zwei Anordnungen: Einmal 56 Kinder und sechs Erzieherinnen, dann 57 Kinder und sieben Pädagogen.

Infizierte Eltern lassen ihre Kinder in die Kita

Haller betont, dass ganz klar nicht die Erzieherinnen den Virus in die Kita bringen würden. Auf der Suche nach der Ursache habe man vielmehr festgestellt, dass mindestens in zwei Fällen Kinder in der Kita abgegeben worden seien, während ihre Eltern oder Geschwister Corona hatten. Schließlich habe das Kind ja keine Symptome, sei erklärt worden. „Das Gesundheitsamt verhängt zwar die Quarantäne, überprüft aber nicht, ob die Kinder nicht trotzdem in die Kita geschickt werden“, so Haller.

In einem anderen Fall seien bei einer Abstrichaktion des Gesundheitsamtes eine Erzieherin und ein Kind, beide völlig symptomfrei, als positiv entdeckt worden. Die jüngste dieser Aktionen sei jedoch sehr enttäuschend gewesen: Nur 70 Prozent der Kinder seien anwesend gewesen und davon hätte nur ein Drittel getestet werden dürfen. „Da hat es dem Gesundheitsamt dann auch gereicht.“ Die Erzieherinnen hätten dagegen geschlossen mitgemacht.

Haller denkt nicht, dass die Art der Führung schuld an den Fällen ist: Es werde gruppenbezogen gearbeitet, wie gefordert. Früher hätten sich die Kinder frei bewegen dürfen, jetzt gebe es zwei Gruppen, in der Krippe seien es drei. „Wenn wir in der Kita mit vier Gruppen gearbeitet hätten, hätten wir mehr Personal gebraucht.“ Daher sei es jetzt eine Gruppe pro Etage, die komplett unter sich bleibe – auch im Außengelände, wie Haller betont. „Das ist das, was uns immer so ärgert: Eltern sagen etwas und dann stimmt das überhaupt nicht.“

Sie räumt aber ein, dass sich die Erzieherinnen manchmal gegenseitig helfen müssen, um der Aufsichtspflicht nachkommen zu können. „Aber immer nur getestet.“ Zusammengelegt würden Früh- und Spätdienst, das ginge personell nicht anders, und in der Krippe lasse sich nicht verhindern, dass es zwischen den beiden Gruppen der Kleineren im Freien zu Kontakten komme. Manchmal gebe es personelle und manchmal räumliche Grenzen, die einen daran hindern, bestimmte Dinge besser umzusetzen, so Haller. Die Kitas hätten schon sehr gut darauf geachtet, zu machen, was möglich ist.

