Wohnmobilfahrer begeht in Teltow Unfallflucht

Teltow

In der Neißestraße hat ein Wohnmobilfahrer am Donnerstagabend Unfallflucht begangen. Die Besitzerin eines Pkw Ford stellte an ihrem geparkten Auto größere Schäden auf der Beifahrerseite fest. Durch den Hinweis eines Zeugen konnten das Verursacherfahrzeug und der Hergang ermittelt werden.

Kollision beim Rückwärtsfahren

Das Wohnmobil hatte beim Rückwärtsfahren den Schaden in Höhe von 3000 Euro verursacht. Es konnten Spuren gesichert werden. Die Polizei ermittelt nun weiter wegen der Unfallflucht.

