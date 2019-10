Zum 30. Mal: Teltow feiert sein großes Stadtfest

Teltow

Mit dem Anstich des Jubiläums-Bierfasses durch den Teltower Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) wurde am Donnerstag das 30. Teltower Stadtfest eröffnet - das größte Fest zum Tag der Deutschen Einheit im Land Brandenburg.

Trotz herbstlicher Temperaturen und wolkenverhangenem Himmel hatten sich die Rheinstraße und die Nebenschauplätze schon bald dicht mit Besuchern gefüllt, die die Fahrgeschäfte und kulinarischen Angebote nutzten oder einfach nur zwischen den zahlreichen Marktständen schlenderten, an Gewinnspielen teilnahmen, Kunsthandwerk kauften oder den Aufführungen auf den Bühnen zusahen und zuhörten.

Zur Galerie Vom 3. bis 6. Oktober feiert Teltow sein großes Stadtfest. Es findet zum 30. Mal statt. Schon zum Auftakt gab es ein tolles Bühnenprogramm.

So wurden etwa die Sieger des Stadtradelns gekürt, der Berliner Fanfarenzug und die PCV Panthers Cheerleadermeister zeigten ihr Können, MC Kaki & The Popjam sorgte bei trübem Wetter für Sonnenscheinmusik und Miss Lioness von Beatsafari unterhielt ihr Publikum. Am Abend folgen noch Lou Bega, La Mula Santa, Ostrockkult mit ist und Chris Thompson, der Ex-Leadsänger der Manfred Mann’s Earth Band.

Von Freitag bis Sonntag geht es mit dem Jubiläums-Stadtfest weiter - mit zahlreichen weiteren Konzerten und Auftritten..

Von Konstanze Kobel-Höller