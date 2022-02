Zwangsarbeit in Teltow: Auf Spurensuche in dunkler Vergangenheit

Teltow

Die beiden Schwarz-Weiß-Fotos hat Carl Hofmeister schon vor 35 Jahren in einer Kiste entdeckt. Zeit, sich mit ihnen und der Geschichte, die sie vielleicht erzählen, zu beschäftigen, findet der pensionierte Berliner Lehrer für Geschichte aber erst jetzt. Hofmeisters Vater war 67 Jahre alt, als Carl geboren wird und stirbt nur sieben Jahre später. „Zu seinem Leben vor meiner Zeit konnte ich ihn nie fragen“, sagt Hofmeister. Auch die Mutter gibt dazu kaum Auskunft und zu seinen Halbgeschwistern – beide Eltern hatten aus ihren vorherigen Ehen mehrere Kinder – hatte er kaum Kontakt.

Fotos wecken seine Neugier

Hofmeister weiß von einer Gärtnerei in Teltow, die sein Vater viele Jahre lang mit einem seiner Halbbrüder im Schenkendorfer Weg betrieb. Aus der Zeit des Betriebes während des Nationalsozialismus stammen allerdings nur die zwei Fotos. Auf dem ersten sitzen 15 junge Männer in Hemden und Pullovern in einem Raum, einer mit Akkordeon auf dem Schoß, und nur einer von ihnen trägt eine Uniform der Wehrmacht.

Das zweite Foto zeigt ebenfalls 15 Männer, allesamt in Uniformen, allerdings ausländischer Militärs. Die Rangabzeichen auf den Schultern wurden entfernt. Sie stehen vor einer Holzhütte. Kriegsgefangene, vermutet Carl Hofmeister, der passend zu dieser These eine Bauzeichnung von 1942 für den Anbau eines Waschraumes mit Abort an eine Baracke für „Kriegsgefangene“ im Bauarchiv der Stadt Teltow einsehen darf.

Die Personen auf dem ersten Foto hingegen könnten Zwangsarbeiter sein, Menschen die während des Krieges aus ihrer Heimat verschleppt und nach Deutschland in Arbeitslager gebracht wurden. Carl Hofmeister kontaktiert den Teltower Heimatverein. In einer Vereins-Dokumentation über „Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und freiwillige ausländische Arbeitskräfte während des Zweiten Weltkriegs in Teltow“ heißt es, die ersten Kriegsgefangenen seien 1940 in Teltow eingetroffen. Durch die sich verschlechternde Lage Deutschlands im Krieg und die stetige Einberufung sei der „Bedarf an ausländischen Arbeitskräften“ stetig angestiegen.

Im Sommer 1944 soll es im „Großdeutschen Reich“ fast sechs Millionen „Zivilarbeiter“ und 1,9 Millionen Kriegsgefangene im „Arbeitseinsatz“ gegeben haben. In der deutschen Landwirtschaft sei das fast jeder zweite Beschäftigte gewesen. Franzosen bildeten nach „Bürgern der Sowjetunion und Polen die drittstärkste Gruppe“. Zum Schluss werden in der Dokumentation „Arbeitslager in Teltow und näherer Umgebung“ aufgelistet. Der Gartenbaubetrieb Hofmeister ist dort für französische Kriegsgefangene als „Hilfskräfte für umliegende Gartenbaubetriebe und Bauern“ namentlich genannt.

Des Vaters Betrieb war beteiligt

Heute erinnert auf dem etwa zwei Hektar großen Grundstück im Schenkendorfer Weg nichts mehr an die ehemalige Gärtnerei. Bei seiner Besichtigung vor Ort trifft Hofmeister dank eines glücklichen Zufalls auf Horst Lehmann. Der Teltower wohnt seit 75 Jahren gegenüber dem ehemaligen Gärtnerei-Grundstück, das 1950 von der DDR enteignet, Mitte der Neunziger im Zuge der Restituierung an die Familie zurückgegeben und von Hofmeisters Schwägerin an einen Investor verkauft wurde. Doch schon während des Zweiten Weltkrieges hat Lehmann hier viel Zeit verbracht, bei seinem Großvater Wilhelm Ebel, der einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Viehzucht hatte.

Westeuropäer wurden weniger diskriminiert

An die Baracke für die französischen Arbeiter erinnert sich Lehmann gut. „In der Küche wurde abends oft Musik gemacht und gesungen“, erzählt er, „wir Kinder sind manchmal heimlich rüber gegangen, die haben sich immer gefreut, wenn wir kamen“. Er berichtet auch, dass die Arbeiter über das Deutsche Rote Kreuz Päckchen von Verwandten bekommen haben. Der Heimatverein bestätigt in seiner Dokumentation, dass „die westeuropäischen zur Zwangsarbeit internierten Menschen (Franzosen, Holländer, Belgier u.a.) deutlich weniger diskriminiert wurden als ost- oder mitteleuropäische Zwangsarbeiter.“ Außerdem hätten „trotz offenkundiger Gefahr für Leib und Leben“ einige Teltower, die mit dem „menschenverachtenden Umgang mit den Zwangsarbeitern und Gefangenen konfrontiert wurden, versucht, die Not zu lindern“ und „heimlich Lebensmittel, Zigaretten und auch Kleidung in den Betriebsstätten versteckt“.

Ob sein Vater zu jenen Menschen zählte, weiß Carl Hofmeister nicht, aber „über das Erzählen eigener Geschichten kommen Menschen miteinander in Kontakt“, sagt er, dankbar für die langen Gespräche mit Horst Lehmann. Auch junge Menschen könnten so angeregt werden, „Fragen, auch kritische, zur eigenen Familiengeschichte zu stellen“. Von der Politik wünscht er sich die Förderung solcher Austausche, etwa in Erzählsalons oder Städtepartnerschaften. „Wenn ich darüber Kontakte zu Nachfahren von Zwangsarbeitern im Betrieb meines Vaters bekäme, wäre das toll“, sagt Carl Hofmeister. Viel wichtiger aber sei ihm, aus solchen Familiengeschichten für die Zukunft zu lernen. Auf manche Kapitel der Geschichte einfach „den Deckel draufzumachen, so denke ich nicht“.

Von Madlen Pilz