Zwei Pkw in Teltow gestohlen

Teltow

In Teltow sind in der Nacht zu Freitag zwei Autos gestohlen worden. Eine Tat, die in der Vancouverstraße gegen zwei Uhr stattfand, wurde durch eine Videoüberwachungskamera gefilmt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie sich zwei dunkel bekleidete Männer an einem Audi Q 7 zu schaffen machen. Das geklaute Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen P-KI 22.

Anzeige

Auf einem Grundstück in der Vancouverstraße wurde in derselben Nacht ein BMW 440i xDrive mit dem Kennzeichen PM-GW 8886 entwendet. Beide Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline