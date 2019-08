Teltow

Nachbarn treffen, Freunde besuchen, Handwerkliches entdecken: Ein ganz besonders attraktiver Ort, an dem man sich gern und lange aufhält, ist die Teltower Altstadt, wenn dort etwas los ist. Das zeigte sich wieder bei der Einladung, private Höfe entspannt für ein paar Stunden kennenlernen und hinter Mauern gucken zu dürfen. Und die Höfe haben viel zu bieten: Zum 13. Mal folgten an die 7000 neugierige Besucher der Einladung von 21 Hofbesitzern, den wunderbar sonnigen Nachmittag in ihrem kleinen Reich zu verbringen.

Viele Besucher drängten sich am Sonntag durch die Teltower Altstadt. Sie stießen in Orte vor, die selten zu erkunden waren: In die privaten Höfe der Teltower, die an der Aktion mitmachten.

„Nach langer Pause sind wieder die beiden Höfe in der Bäckerstraße 5 und 7 dabei“, sagten die Veranstalter, Christiane Füchsel und Dirk Pagels, erfreut. Inga Zerenthin lebt seit 1979 auf dem Hof, zu dem auch eine Gartenoase gehört. Veränderungen im großen Stil blieben dem Ensemble erspart, und so läuft hier die Zeit ein wenig langsamer – die früher hier ansässige Schlachterei ist noch vorstellbar. Auch nebenan diente der Hof einst der Milchwirtschaft. Der Kuhstall ist heute Partykeller der Familien Hilgendorf und Karpinski. Die Landwirtschaft scheint plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt. Seit 1981 leben Hilgendorfs in der Altstadt. „Früher standen wir hier Schlange, um Autoreifen zu kaufen“, erinnert sich Dirk Pagels.

Hof Carnap : Ein Café für einen Tag

Die Türen vom Café Carnap neben der Andreaskirche öffnete der Sohn vom Gründer, Johannes Carnap – aber tatsächlich nur für diesen einen Nachmittag. Die Eltern wollen sich nicht jedes Wochenende binden mit dem Cafébetrieb, war zu erfahren. Fleischermeister Kurt Haseloff, Eigentümer des Hofes rund um das „Buchkontor“, „liebt alles, was groß ist und Krach macht“: Alte Motoren sammeln und der Denkmalschutz sind seine Leidenschaft. Dort, wo das Buchkontor heute zuhause ist, war einst sein Fleischergeschäft. Die vier Meter hohen gekachelten Wände sind sein ganzer Stolz. Der Schweinestall dient heute als Werkstatt.

Jörg Breitsprecher hat aus einem Laubengarten mit zwei Wohnungen nach der Wende ein umwerfendes Garten-Erlebnis für Kenner gemacht. So dicht stehen die Pflanzen, dass die Besucher Schlange stehen, um dabei zu sein. Aber es lohnt sich, denn wie überall an diesem Nachmittag in der Altstadt übernahmen Musiker die Umrahmung der Veranstaltung und ernteten eine tolle Resonanz.

