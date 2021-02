Teltow

Zwei Wochen lang hat der Teltower Mischling Scooby-Doo um sein Leben gekämpft. Am Freitag hat er den Kampf nun verloren. Seine Nieren haben das Rattengift nicht ausgehalten, das er vermutlich mit ausgelegter Wurst zu sich genommen hat.

„Leider mussten wir Scooby-Doo am 12. Februar über die Regenbogenbrücke gehen lassen“, aktualisiert seine Besitzerin auf Facebook das Posting, in dem von mitfühlenden Lesern und Leserinnen immer wieder nach dem Stand der Dinge gefragt wurde. „Er hatte so ein Kämpferherz. Er war so ein toller einzigartiger Hund mit einer so reinen liebevolle Seele. Es hat uns das Herz gebrochen das er von uns gegangen ist, doch wir erinnern uns an soviel schöne Momente mit unserem kleinen Schatz und die kann uns keiner nehmen.“

Anzeige

Scooby-Doo aus Teltow. Quelle: privat

Der zwölf Jahre alte Pudel-Terrier-Mischling muss vor zwei Wochen in dem Teltower Birkenhof-Auslauf unbemerkt zwei Scheiben Wurst gefressen haben, die vermutlich mit Rattengift präpariert waren. Schon am nächsten Tag verschlechterte sich sein Zustand rapide, er bekam Durchfall, wurde schwach, krampfte mehrere Stunden lang und seine Nieren drohten zu versagen. Tagelang blieb er bei der Tierärztin am Tropf, bevor er wieder nach Hause durfte.

Hier schien er sich zunächst zu erholen, erzählt Claudia Schmidt (37) der MAZ (Name von der Redaktion geändert). „Es sah ja erstmal gut aus.“ Doch nach drei Tagen verweigerte Scooby-Doo das Fressen plötzlich komplett und wurde immer schwächer. Am Freitag fuhr die Teltowerin wieder mit ihm zur Tierärztin, der sofort ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Maul auffiel. „Ich dachte, das kommt davon, weil er nicht frisst“, sagt Claudia Schmidt. Die Ärztin erklärte ihr jedoch, dass die Nieren des Hundes versagen würden. Sein Körper hatte sich selbst vergiftet, sein Blut wurde immer dicker, so Schmidt.

„Scooby und ich schauten in die Sonne“

Das war den Hundebesitzern auch schon bei der Entlassung angekündigt worden – dass die Sorge bestehen würde, dass das Gift später noch diese Auswirkung haben könnten. „Wir haben uns so gefreut als es besser aussah und wir dachten er wäre übern Berg“. Doch nun blieb nur mehr eines: „Wir mussten ihn gehen lassen.“

Schmidt erinnert sich: „Er war sehr ruhig. Ich nahm ihn mit der Decke und wir gingen noch raus, die Sonne schien und Scooby und ich schauten in die Sonne. Das hat er nochmal genossen. Er war sehr ruhig. In der Zeit hat mein Mann sich schnell auf den Weg in die Tierarztpraxis gemacht. Scooby-Doo hat dann ein Narkosemittel bekommen und dann erst die Einschlafspritze. Danach haben wir ihn mit nach Hause genommen, damit Mailo noch Abschied nehmen konnte.“

Scooby-Doo (rechts) und sein Hundefreund Mailo. Quelle: privat

Mailo, der Belgische Schäferhund des Paares, trauere auch, sagt die 27-Jährige. „Er hat ihn abgeschleckt, beschnuppert und angestupst. Er wollte ihn zum aufstehen bringen. Er ist auch wieder ganz anders.“ Als sein Freund mehrere Tage in der Praxis bleiben musste, hatte er ihn bereits vermisst und gesucht. Derzeit ist Scooby-Doos Körper im Teltower Tierkrematorium. „Wir haben eine Urne für ihn und in paar Tagen holen wir ihn zu uns nach Hause. Er bleibt bei uns. Wir wollten das so.“

Lesen Sie auch:

Im Auslauf neben dem Birkenhof war Schmidt seit zwei Wochen nicht mehr. Natürlich könne man es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, doch es spreche alles dafür, dass es sich um Rattengift gehandelt habe. Auch der Verlauf. Dass in Teltow seit mehreren Monaten immer wieder präparierte Wurst gefunden wird, findet sie sehr schlimm. „Das macht einen sehr traurig.“

Von Konstanze Kobel-Höller