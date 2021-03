Teltower Kirschblütenfest wegen Corona abgesagt – Alternativen geplant 

Teltow

Das beliebte japanische Kirschblütenfest auf der TV-Asahi-Kirschblütenallee, dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Teltow und Berlin, wird auch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt. Das wurde nun von der Stadt bekanntgegeben. Geplant war das Fest, zu dem jährlich fast 10 000 Besucher kommen, für den 25. April, dem letzten Sonntag des Monats.

Die Veranstalter, Stadt Teltow und Umweltinitiative Teltower Platte e.V., hatten nach dem ausgefallenen Fest im vergangenen Jahr auf eine Durchführung 2021 gehofft, heißt es in der Pressemeldung. Die unsichere Entwicklung der Fallzahlen und der Öffnungsschritte der Bundesregierung für Großveranstaltungen führten zur Absage.

Alternative Projekte geplant

Nun arbeiten die Veranstalter an einigen alternativen Projekten, um die japanische Kirschblüte dennoch ins Bewusstsein der Teltower und Teltowerinnen zu bringen. „Die Zeit der Kirschblüte steht in Japan für die schönste Zeit des Jahres, die die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des Lebens symbolisiert. Denn die Blüten entfalten ihre Schönheit nur für einige Tage, bevor sie von den Bäumen fallen und einen Teppich aus Blütenblättern bilden“, so Jürgen Stich, Pressesprecher der Stadt.

Die Kirschblütenallee in Teltow. Quelle: Stadt Teltow/Dirk Pagels

Bereits geplant sind unter anderem die Beobachtung der Blüten mit regelmäßigen Veröffentlichungen in den Sozialen Medien. Auch soll die Jugendkunstschule mit einem Pleinair auf der Kirschblütenallee eingebunden werden – die blühenden Bäume gehören zu den beliebtesten Zeichen- und Fotomotiven in Teltow. Ob und wann welche Projekte durchgeführt werden können, hängt von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen und der jeweils gültigen Eindämmungsverordnung ab, kommuniziert wird das über die Sozialen Medien der Stadt und auf teltow.de.

Gepflanzt wurden die japanischen Kirschbäume auf dem ehemaligen Mauerstreifen nach einer Spendenaktion des japanischen TV-Senders „TV Asahi“ Anfang der 1990er Jahre. Der Fernsehsender sammelte damals Spenden anlässlich des Mauerfalls und veranlasste die Pflanzung der Bäume.

