Teltow

Sage und schreibe 1442 Kilometer ist der Teltower Günter Pätz vom 12. Juni bis zum 2. Juli dieses Jahres geradelt – womit er seinen Titel als „Stadtradler“ vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte.

Insgesamt haben sich bei der dritten Teilnahme der Stadt Teltow am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ 16 Teams beteiligt. 226 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben regelmäßig in die Pedale getreten, um insgesamt 38.298 Kilometer zu sammeln. Für die Stadt Teltow bedeutet das nun nach der dritten Teilnahme eine gesamte Kohlendioxid-Einsparung von 20 Tonnen, diesmal kamen sechs Tonnen dazu.

Teltows Stadtradler Günter Pätz bei der Siegerehrung 2020. Er konnte seinen Titel 2021 erfolgreich verteidigen. Quelle: Stadt Teltow

Neben „Teltows Stadtradler“ Günter Pätz gab es auch noch andere Gewinner in weiteren Kategorien. So etwa das „Hereon-Team Teltow“, das aus 44 Radlern besteht. Es wurde Sieger in der Kategorie „Radelaktivstes Team“ mit 6458 gesammelten Kilometern. Die sechs Mitglieder der Mannschaft „Baurconsult“ sind pro Kopf 400 Kilometer gefahren, ein unerreichter Spitzenwert, der ihnen den Sieg als „Team mit den radelaktivsten Mitgliedern“ einbrachte.

Auch Stahnsdorf nahm dieses Jahr an der Aktion teil. 15 Teams mit 99 aktiven Teilnehmern schafften hier 17.668 Kilometer und eine Einsparung von drei Tonnen Kohlendioxid. Auf Platz eins landete das „Offenes Team - Stahnsdorf“ mit 4082 Kilometern, auf Platz zwei „ClaB - EJF“ mit 3157 Kilometern. Die Gemeinde Kleinmachnow nimmt vom 16. August bis 5. September 2021 am Stadtradeln teil.

Die Kampagne „Stadtradeln“ versucht seit 2008, Kommunalpolitiker, Bürgerinnen und Bürger durch den Umstieg auf das Fahrrad zu mehr Klimaschutz zu motivieren. Teilnehmen können jeweils Teams und Einzelpersonen, die sich einem Team anschließen oder selbst eines gründen. Die gewinnbringenden Kilometer können für private und berufliche Fahrten gesammelt werden.

Von Konstanze Kobel-Höller