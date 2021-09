Teltow

Einen Poetry-Slam, einen Dichterwettstreit, veranstaltet die evangelische Kirche Teltow zum diesjährigen Reformationstag. Anmeldeschluss für alle großen und kleinen Dichter ist der 30. September.

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – der möglicherweise bekannteste Spruch aus der Reformationszeit wird Martin Luther zugeschrieben. Diese zwei kurzen Sätze haben die mutige Haltung Martin Luthers vor dem Kaiser im Reichstag zu Worms 1521 lebendig gemacht, so Diakon Martin Bindemann. „Die Sprache hat eine durchdringende Kraft, die Herzen bewegt und viel bewirkt. 500 Jahre nach diesem Verhör Martin Luthers in Worms fragen wir uns: Wo stehen wir? Wie stehen wir? Für was stehen wir?“

Er möchte nun alle Teltower und Teltower dafür gewinnen, am Reformationstag bei einem Poetry-Slam zum Thema „Standpunkt“ mitzumachen. Jeder Beitrag darf zwei bis drei Minuten dauern und kann gesprochen, gesungen, gerappt, gebrummt oder per Bodypercussion vorgeführt werden.

Die Anmeldung nimmt bis 30. September Martin Bindemann unter martin.bindemann@evangelisch-teltow.de (Tel. 0173/612 31 47) entgegen, der Beitrag ist bis 10. Oktober einzusenden. Am 30. Oktober gibt es dann eine Generalprobe für den Poetry-Slam am Reformationstag 2021.

Von Konstanze Kobel-Höller