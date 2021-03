Brandenburg/H

In dem seit Monaten tobenden Streit um die Rodung einer Blaubeerplantage und vielen Hektar Spargelanbaufläche rund um Mötzow und Klein Kreutz hat Brandenburgs Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) klar Partei ergriffen und den Mötzower Spargelbauern Heinrich Thiermann unterstützt.

Der Branchenprimus liegt seit geraumer Zeit im Clinch mit dem Rathaus und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). Erst vor wenigen Tagen hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller auch unter dem Druck der Landespolitik die von seiner Behörde verhängte Zwangsrodung zumindest bis Ende April ausgesetzt.

„Gerade einmal 30 Prozent der in Deutschland konsumierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse stammen von hier. Wollen wir weiterhin lokalen Spargel aus Brandenburg, Kartoffeln aus Niedersachsen und Getreide aus Mecklenburg Vorpommern genießen oder ganzjährig auf importierte Angebote zurückgreifen?“, fragte Donnerstag Dietlind Tiemann öffentlich.

Tags zuvor hatte sie sich mit vielen Vertretern der brandenburgischen Landwirtschaft wie dem Vielfruchthof Mötzow und dem Jakobs-Hof Schäpe, Vertretern des Landes wie dem Abgeordneten Jan Redmann (CDU), des Bundes wie Saskia Ludwig, Uwe Feiler und Axel Knoerig sowie Christian Ehler (alle CDU) von der Europäischen Union zur Lage vor Ort konferiert.

Gutspächter Heinrich Thiermann präsentiert zusammen mit Havelkönigin Celina Sophie Schönherr den ersten Mötzower Spargel des Jahres 2018. Quelle: Christian Griebel

Tiemann wird deutlich: „Die Situation der Landwirte spitzt sich zu! Unter dem Vorwand von grünem ’Naturschutz’ wird den Landwirten die Grundlage für Ihre Arbeit genommen. Neben kostspieligen ’Verträglichkeitsprüfungen’ werden den Landwirten unüberwindbare bürokratische Hürden in den Weg gelegt.“ Es sei auch ihr klar, dass der Umweltschutz ein wichtiges Anliegen für alle Landwirte sei, „doch nicht zum Preis der eigenen Wirtschaftlichkeit.“

Offener Konflikt

Den Konflikt mit dem Brandenburger Rathaus, das EU- und Landes-Recht umzusetzen hat, geht Tiemann offen an: „Es zeigt sich erneut, dass die Europäische Union kaum ein Interesse an der lokalen Landwirtschaft hat. Mit absurden Auflagen zu sogenannten „Projekten“, die eine andere Klassifizierung für den Anbau von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind, werden Bauern Steine in den Weg gelegt.“ Es gehe um „Verträglichkeitsprüfungen“ und andere bürokratische Auflagen. „Müssen wir unserer lokalen Landwirtschaft diese Bürden wirklich auferlegen?“, fragt Tiemann.

Für den grünen Stadtverordneten Ralf Krombholz, ist Tiemanns Aussage ein Affront. „Was soll das Gefasel von Frau Tiemann? Die Bescheide der Stadt fußen auf dem Bundesnaturschutzgesetz von 2010. Wer war damals Kanzlerin?“, fragt er. Wissend, dass das Angela Merkel von der CDU war.

Mehr Würmer unter Folie?

Anders als Tiemann, die ja auch Stadtverordnete ist, habe er jetzt Akteneinsicht genommen in die „Spargelakte“. Auf 53 Seiten würden die Anwälte von Thiermann dort belegen wollen, „warum Spargelanbau unter Folie im Vogelschutzgebiet völlig in Ordnung ist und sogar den bodenbrütenden Vögel keinen Schaden zufügt.“ Die Folie rege nämlich die Bodenvitalität an und damit hätten die Vögel mehr Würmer zu fressen, beschreibt Krombholz ungläubig das Gelesene.

„Es wurden viele Urteile und Gutachten zitiert, warum Thiermann Recht hat und warum die Stadt nicht Recht hat“, so Krombholz. Das könne man „nicht durch Mediation lösen. Wenn eine Lösung gefunden werden soll, dann müsste sich Herr Thiermann darauf einlassen, dass sein „Projekt“ nach den Regeln der Verträglichkeitsprüfung behandelt wird.“ Das bedeute, dass am Ende heraus kommen könne, dass zwar Spargel angebaut werden kann, aber nicht mehr unter Folie und auch nicht in solchen großen Flächen, sondern kleinteilig mit Schutzzonen für die Vogelpopulation.

Grüner fordert Gerichtsentscheidung

Ob sich der Bauer darauf einlasse, hält Krombholz für fraglich. Im Lichte des Heidelbeerurteils, das für mit der Rodung „geradezu vernichtend war, wird er sich vielleicht ein bisschen bewegen“, sagt der Grüne. Aus seiner Sicht wolle die Landwirtschaftslobby „auf jeden Fall ein Urteil vermeiden“. Er plädiere für eine Ausurteilung, „wenigstens in der Hauptsache. Das würde Klarheit bringen.“

Wie berichtet setzen jetzt Steffen Scheller und auch die Landesregierung darauf, dass der Konflikt zwischen Stadt und Spargelbauern um den Anbau im Vogelschutzgebiet über eine Mediation geklärt wird. Als Vermittler hat sich der frühere Innenminister Karl-Heinz Schröter angeboten. Doch wie verhärtet die Fronten sind, zeigen die diametral gegenüber stehenden Haltungen von Tiemann und Krombholz.

Von Benno Rougk