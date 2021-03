Tiemann: Tübingen soll Vorbild für Brandenburg an der Havel sein

Brandenburg/H

Brandenburgs Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU), die im September erneut nach dem Mandat greift, geht nun verstärkt mit bundes- und europapolitischen Themen in ihrem Wahlsprengel in die Offensive.

Dienstag kritisierte sie die Agrarpolitik der Europäische Union wohl mit Blick auf die Konflikte im Domstiftsgut Mötzow und unterstellte den Behörden „kaum ein Interesse an der lokalen Landwirtschaft“ zu haben. Mit „sogenannten Projekten“ würde man Bauern Steine in den Weg zu legen um mit „Verträglichkeitsprüfungen und andere bürokratische Auflagen“ der lokalen Landwirtschaft Bürden aufzuerlegen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Mittwoch will Tiemann nun aus Brandenburg an der Havel das Tübingen des Ostens machen. In der Stadt des grünen Oberbürgermeisters Boris Palmer sei nämlich „ein Großteil des städtischen Lebens wiedereröffnet. Voraussetzung dafür ist ein flächendeckendes System an Schnelltests“, schreibt die CDU-Kreisvorsitzende Tiemann.

„Kinos, Gastronomie, Geschäfte: Am Modell Tübingen zeigt sich, wie eine verantwortliche Wiedereröffnung des städtischen Lebens bei gleichzeitiger Gewährleistung des Gesundheitsschutzes gelingen kann“, lobt die CDU-Chefin die Arbeit der Grünen.

Tübingens OB Boris Palmer mit seinem eigenen Tageszertifikat. Dieses ermöglich den Besuch von Geschäften, Kultur und Außengastronomie. Tübingen ist Modeelstadt, für den Umgang mit der Pandemie im grün regierten Baden Württemberg Quelle: Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Stadt Tübingen zum Modellprojekt erklärt, um Möglichkeiten einer Öffnung des städtischen Lebens bei hoher Testdichte zu finden. Außengastronomie, Kinos, Geschäfte, Frisöre und andere Einrichtungen in Tübingen sind bereits wieder geöffnet.

Allerdings ist für das Betreten der Einrichtungen ein tagesaktueller negativer Covid-Schnelltest gefordert, den die Uni Tübingen vor Ort überwacht, sicherstellt und auswertet. Dafür wären vom Land zu bewilligende Ausnahmegenehmigungen notwendig, die es im Land Brandenburg bisher nicht gibt.

Brandenburg als „optimaler Kandidat“

Mit „einem gut durchdachten Schnelltest-Konzept“ könnten Infektionen rasch isoliert werden. Der Modellversuche Tübingen sei ein richtiger und wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vernünftigen Corona-Strategie, scheint Tiemann überzeugt.

„Ich wünsche mir, dass auch im Land Brandenburg ein Modellprojekt dieser Art gestartet wird. Brandenburg an der Havel wäre ein optimaler Kandidat für einen solchen Modellversuch.“ Warum ausgerechnet die Stadt in ihrem Wahlkreis besser als jede andere Stadt dafür geeignet wäre, verrät Tiemann allerdings nicht.

Jean Schaffer, Mitarbeiter der Barmer-Krankenkasse und Vorsitzender der CDU-Fraktion ergänzt Tiemanns Ausführungen: „Schnelltests sind die entscheidende Brückentechnologie, um uns bis zur Erreichung einer hohen Impfquote ein gesundheitspolitisch vertretbares Maß an Öffnungen erlauben zu können.“ Was er für vertretbar hält, verrät Schaffer jedoch nicht.

Der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l.) beim Besuch des Sommerfestes der CDU von Dietlind Tiemann (r.). Quelle: Tobias Wagner

„Um Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen, muss das Land Brandenburg nun auch rasch eine Entscheidung zur Beschaffung einer Kontaktnachverfolgungs-App treffen.“ In der Stadt Brandenburg stünden dafür notwendigen Barcodes für die App „Luca“ bereits zur Verfügung. „Alle warten darauf, dass die Landesregierung endlich eine Entscheidung trifft“, so Tiemann weiter.

Luca-App im Anmarsch

Nun weiß auch Tiemann, dass Oberbürgermeister Steffen Scheller seit einigen Tagen bereits in Kontakt mit Ministerpräsident Dietmar Woidke zu eben diesem Thema steht und das Land natürlich auch wie Mecklenburg-Vorpommern den Ankauf einer Luca-Lizenz plant allerdings das Vergaberecht beachten muss. Womit der Ankauf also nicht in kausalem Zusammenhang mit Tiemanns Forderung stehen dürfte.

Von Benno Rougk