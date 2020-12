Teltow

Hundebesitzer in Teltow sind alarmiert: Seit Monaten werden in einem Wohngebiet Wurstscheiben ausgelegt, die mit mehreren Zentimeter langen Schrauben gespickt sind. Die Köder können Verletzungen bei Haus- und Wildtieren verursachen, die sie fressen.

„Derzeit finden wir fast täglich was“, sagt Nathalie Gutsche, die dort regelmäßig mit ihrem Chihuahua „Rambo“ spazieren geht und dann oft auf dem kleinen Weg hinter dem Lebensmittelmarkt in der Ruhlsdorfer Straße oder im Rasen unter den Balkonen der Häuser der Ida-Kellotat-Straße die gefährliche Wurst findet. Viele Hundebesitzer seien hier unterwegs, bestätigt sie, da es ja sonst kaum Grün gebe. Außerdem habe in der Siedlung selbst gefühlt jeder zweite Haushalt einen Hund. Doch es sei keine laute Hundespielwiese und der Rasen sei sauber, beteuert sie, „jeder macht den Kot weg.“

Anzeige

Zentimeterlange Schrauben

Die Wurst mit spitzen Schrauben von einer Länge von drei bis vier Zentimetern liegen dabei praktisch immer nahe der Balkone desselben Hauses. Dass die Köder mittlerweile in einem räumlich sehr eingegrenzten Bereich liegen, lasse darauf schließen, dass der Täter entweder dort wohne und die vorbereiteten Scheiben einfach aus dem Fenster oder vom Balkon wirft, oder dass er sie auf dem Weg zur Arbeit ablegt, mutmaßt Gutsche.

Die Schraube steht spitz aus der Wurstscheibe heraus. Quelle: privat

Auch der Zeitpunkt, wann die präparierten Wurstscheiben ausgelegt werden, scheint Hinweise zu geben: Wenn die 21-Jährige sich vor 6 Uhr auf den Weg zur Arbeit macht, findet sie üblicherweise noch nichts. Doch am Wochenende, wenn sie zwischen 7 Uhr und halb acht mit ihrem sechs Monate alten „Rambo“ unterwegs ist, wird sie dort meistens fündig.

Fast täglich ein Fund

Schon Anfang September hatte die Stadt vor den gefährlichen Wurstscheiben gewarnt. „Mit Schrauben präparierte Hundeköder wurden im Wohngebiet am Ruhlsdorfer Platz entdeckt! Das Ordnungsamt bittet um Vorsicht! Passt auf Eure Vierbeiner auf!“, lautete der Aufruf damals. Zu diesem Zeitpunkt tauchten die gefährlichen Fallen noch vereinzelt und verteilter im Areal auf, doch vor allem seit November habe die Frequenz deutlich zugenommen, sagt Gutsche. Mittlerweile vergehe kaum ein Tag ohne eine neue Entdeckung.

Dass es sich bei dem Täter nicht gerade um einen Hundekenner, sondern eher einen Hundehasser handeln dürfte, zeigt sich an der Wahl der Wurst: „Hunde mögen Salami eigentlich gar nicht, weil sie zu salzig ist“, so Gutsche. Auch hat sie im regionalen Facebook-Forum darauf hingewiesen, dass die Scheiben für ihren Chihuahua ohnehin zu groß wären – daraufhin wechselte der Unbekannte zu einem kleineren Durchmesser. Offensichtlich scheint er also mitzulesen.

Lesen Sie auch

Dort, auf Facebook, erhitzen sich die Gemüter regelmäßig über dem Thema. Die Idee, Kameras anzubringen, ist noch das Freundlichste, was als Lösungsvorschlag gebracht wird. Andere User schlagen vor, der Verursacher sollte die gespickte Wurst „selbst fressen und jämmerlich daran verrecken“, wünschen ihm einen „langsamen, qualvollen Tod“ oder dass ihm „die Arme abfallen“ mögen. Gutsche hat jedenfalls bereits mehrfach Anzeige erstattet, befürchtet jedoch, dass das nicht viel bringen wird. Dies sei ihr von der Polizei bereits angedeutet worden: Es lägen zu wenige Anhaltspunkte vor und die Sache werde daher wohl fallengelassen.

Juliane Mutschischk von der Pressestelle der Polizeidirektion West bestätigt, dass ihrer Behörde der Fall bekannt ist. „Aktuell bearbeitet die Kriminalpolizei zwei entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.“ Ein Tatverdächtiger konnte bisher jedoch nicht festgestellt werden, die Ermittlungen würden aber noch andauern.

Polizei bittet um Anzeigen

Sie appelliert an alle Finder von solchen Ködern, zeitnah die Polizei zu informieren. „Nur so können wir entsprechende Ermittlungen einleiten.“ Als Straftatbestand komme bei solchen Delikten grundsätzlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Verbindung mit Sachbeschädigung in Betracht. Bisher sei ihres Wissens jedoch noch kein Tier zu Schaden gekommen.

Die Schraube kann auf den ersten Blick leicht übersehen werden. Quelle: privat

Gutsche ist optimistisch, dass es auch so bleibt, denn ihr Chihuahua würde ohnehin nicht an solche Wurstscheiben drangehen, weil er das nicht kenne. Auch die anderen Hundehalter wären gewarnt. „Das ist ein bekanntes Problem, man spricht darüber. Alle sind auf der Hut – ich wüsste nicht, dass schon eine Scheibe gefressen worden wäre.“ Doch die Schrauben können, wenn die Wurst verkehrt liegt, leicht übersehen werden –und das könnte schlimme Folgen haben: Im besten Fall würde der Hund nur Maulverletzungen davontragen. „Sollte er den Köder aber schlucken, würde er qualvolle innere Verletzungen erleiden“, sagt Gutsche.

Tierärztin Cordula Wirtz warnt vor schlimmen Folgen, sollte ein Hund eine Schraube verschlucken. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Das bestätigt auch Cordula Wirtz, Tierärztin in Stahnsdorf. Im schlimmsten Fall könnten die Schrauben den Magen perforieren, sagt sie. Sollte ein Haustier daher eine solche präparierte Wurstscheibe schlucken, sollte man sofort versuchen, es zum Erbrechen zu bringen. Das Gute an einer Schraube sei, dass sie im Röntgen darstellbar sei – verschluckt müsste sie aber chirurgisch entfernt werden. Bisher habe sie noch keinen entsprechenden Fall aus Teltow in ihrer Praxis gehabt, sie sei aber froh, jetzt vorgewarnt zu sein.

Von Konstanze Kobel-Höller