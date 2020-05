Tierrettung Potsdam baut Einsatzleitung um

Geltow / Potsdam

Die Tierrettung Potsdam hat ihre Einsatzleitung umgebaut und einen neuen Vorstand gewählt. Chef des Vereins ist nicht mehr der mobile Tierarzt Gordon Ebeling aus Geltow, bei dem die Rettung ihren Sitz hat, sondern die Biologin Karin Schneeberger von der Universität in Potsdam.

Minderheitengruppe trat aus

Ebeling war nach einer Vorstandswahl am 1. März zunächst zurückgetreten, um einer langjährigen Einsatzleiterin Platz zu machen. Es hatte vereinsintern Konflikte um die Methoden der Spendensammlung gegeben, die die Existenz der Rettung maßgeblich sichert. Eine Minderheitengruppe monierte, dass die Aufstellungsorte der zahlreichen Spendendosen nicht dokumentiert waren und deshalb niemand wusste, von wo sie stammten und wer sie eingesammelt hatte. Sie waren aber stets verblombt; und es gab dem Vernehmen nach keine unerlaubten Geldentnahmen.

Die Kritiker des laxen Verfahrens aber blieben hart; die Fronten blieben unversöhnlich. Die Minderheit verließ den Verein, darunter auch die gerade erst gewählte Vorstandschefin, der Ebeling Platz gemacht hatte: Sie hatte bis dahin als Einsatzleiterin fast alle Rettungsfahrten selber durchgeführt.

24 Stunden erreichbar – zu viel für einen

„Sie war unsere Gallionsfigur“, räumt Gordon Ebeling ein, „aber das war ein 24-Stunden-Dienst und viel zu viel für einen allein.“ Nach dem Weggang der Minderheitengruppe musste der Vorstand neu gewählt werden, doch Ebeling wollte nicht wieder an der Spitze stehen. Mit der Neuwahl vom 3. Mai ist er wieder einfaches Vorstandsmitglied und kann sich stärker seiner mobilen Tierarztpraxis widmen.

Die Einsatzleitung wurde mit einer Whatsapp-Gruppe auf deutlich mehr Schultern verteilt: Das digitale Notrufsystem lässt die Einsatzanfragen auf den Handys aller Mitglieder der Gruppe auflaufen, die je nach Verfügbarkeit dann übernehmen können. Auch das Problem der Spendensammlung scheint gelöst: Der Weg der Dosen wird nun akribisch dokumentiert.

Je mehr man tötet, desto mehr kommen

Zeit zum Luftholen bleibt der Rettung nicht: Derzeit muss der Verein besonders viele Tierbabies auflesen, Eichhörnchen, Waschbären, Spatzen. Zumindest um die Waschbären gibt es Konflikte, denn der Gesetzgeber verlangt, sie „der Natur zu entnehmen“. Von Töten ist nicht die Rede, aber zurück sollen sie auch nicht mehr, denn sie sind Räuber. Gordon Ebeling hält nichts von hohen Tötungsraten: „Je mehr getötet werden, desto intensiver läuft die Vermehrung“, sagt er: „Das Beste wären Kastrationsprogramme wie bei den Stadtkatzen.“ Spatzen sterben immer weiter aus, weshalb die Rettung auch Spatzenbabies operiert, die aus dem Nest gefallen sind und sich ein Bein gebrochen haben. Auch um Igel kümmern sich die Retter. „Die sind inzwischen so selten, dass wir Anfragen aus Bayern haben, ob wir welche liefern können“, berichtet Gordon Ebeling.

Karin Schneeberger ist 35 Jahre alt und Dozentin für Tierökologie an der Universität Potsdam. Sie stammt aus der Schweiz und hat auch dort studiert. Ihren Doktor machte sie in Berlin; in Potsdam lebt sie seit zweieinhalb Jahren.

