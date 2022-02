Bornstedter Feld / Planebruch

Mit ausgebreiteten Schwingen und bäuchlings lag der Adler auf dem Acker. Spaziergänger entdeckten das augenscheinlich hilflose Tier am Samstag in Planebruch bei Brück (Potsdam-Mittelmark). Er lief ein paar Schritte und ließ sich dann wieder fallen. Die Leute riefen die Tierrettung Potsdam, und wieder einmal war es Feuerwehrmann Steffen Agatz, der losfuhr und den Adler barg – ein Adlermädchen.

„Die war stark abgemagert und sehr leicht.“ Nachdem er sie mit bissfesten Langarm-Handschuhen an den gefährlichen Krallen gepackt hatte, konnte er sie „unter den Arm klemmen“, in eine Kiste setzen und zum Falkenhof in den Potsdamer Ravensbergen bringen.

Diesen Seeadler hat die Tierrettung Potsdam von einem Feld bei Brück geborgen. Quelle: Steffen Agatz / Tierrettung Potsdam

Dort fiel das Adlermädchen schnell durch ihre ungewöhnlich zahme Art auf: Sie holte sich sofort Wasser aus einer Trinkschale, und festes Futter fraß sie aus der Hand. „Als wir sie am Nachmittag noch mal an den Füßen griffen, um sie nach dem ersten Ankunftsstress zu untersuchen, fraß sie zudem in der Festhalte eine Maus, die wir ihr auf den Boden gelegt hatten“, berichtet Falkenhof-Mitarbeiterin und Tierretterin Vanessa Gensicke: „Ich bin jetzt zehn Jahre in der Rettung, aber sowas habe ich von einem Wildvogel noch nie gesehen. Entweder, sie war extrem schwach und dankbar für die gebotene Nahrung, oder sie ist das Fressen aus einer menschlichen Hand gewohnt.“

Hilfloser Seeadler in Planebruch bei Brück (Potsdam-Mittelmark) entdeckt Quelle: Steffen Agatz

Dann entstammt sie vielleicht einer illegalen Haltung, denn sie ist nicht beringt und trägt auch keinen Chip unter der Haut, wie sich am Montag bei einer Untersuchung in der Tierarztpraxis am Pfingstberg herausstellte. Der Scanner hat nichts dergleichen gefunden. „Ring oder Chip sind aber strenge Vorschrift“, sagt Steffen Agatz: „Da verstehen die Behörden keinen Spaß.“

Adler lebt jetzt im Falkenhof

Tierretter Jörg Seydel aus Berlin brachte den Raubvogel am Montag vom Falkenhof zu den Veterinären Michaela und Gordon Ebeling, in einer großen, abgedeckten Transportkiste, aus der heraus der friedfertige Vogel keinerlei Geräusch machte, nicht mal, als Hunde um ihn herum laut bellten.

Verdacht auf Bleivergiftung: Jörg Seydel von der Tierrettung Potsdam brachte den Seeadler aus Planebruch (Potsdam-Mittelmark) zum Tierarzt nach Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Tierarzt Gordon Ebeling hatte den Verdacht auf Bleivergiftung, durch Fische, die ihrerseits Bleigewichte von Anglern gefressen haben könnten. Er röntgte den Adler, doch auch das gab keinen Hinweis. Lediglich Knochenreste fand man im Kropf des Raubvogels; aber das ist normal und war auch nicht als Ballen verhärtet.

Gordon Ebeling hat den Adler geröntgt, um mögliches Blei in seinem Körper zu finden. Doch außer Knochenresten von einem gefressenen Tier im Kropf fand er nichts. Quelle: Julius Frick

Also nahm man ihm Blut ab, was er aber gar nicht mochte. Obwohl er mit dicken Handschuhen an den Fängen und mit freien Händen an den Flügeln festgehalten wurde, wehrte er sich nach allen Seiten.

Zur Galerie Er lag auf einem Acker und konnte nicht mehr fliegen. Die Tierrettung Potsdam barg den geschwächten und vielleicht bleivergifteten Seeadler aus der Nähe von Brück (Potsdam-Mittelmark).

Michaela Ebeling aber konnte eine Ader finden, um Blut zu zapfen. Das wurde in einem externen Labor auf Bleirückstände untersucht, immerhin gibt es gegen Bleivergiftungen Medikamente. Aber auch Blei ist nicht die Ursache der Schwäche des Vogels. Michaela Ebeling hält es für möglich, dass der Raubvogel eine sehr weite Strecke geflogen ist, aus Polen zum Beispiel, und er einfach kein Glück hatte bei der Jagd. „Manche Raunvögel setzen zehn Mal an, um einmal was zu fangen. Das kostet Kraft und kann entkräften.“ Man werde den Adler im Falkenhof beobachten und aufpäppeln. Dann müsste man ihn zum Fliegen trainieren. „Der muss Muskeln aufbauen“, sagt Ebeling: Man würde ihn zunächst mit einer Leine kurze Strecken fliegen lassen und ihm beibringen, zurück zu kommen. Dann würde man die Strecke immer länger werden lassen, bis größere Ausflüge und sogar die Auswilderung möglich sind.

Potsdam hat einen Weltrekord-Adler

Nach der positiven Untersuchung vom Montag brachte Seydel das Tier zurück zum Falkenhof. Besonders das Fressverhalten wird Aufschluss darüber geben, ob es ein Wildvogel ist, der in die Natur zurück gebracht werden kann, oder ob es eine zahme Aufzucht ist; dann wird er wohl im Falkenhof bleiben. Dort gibt es einen einzigen Seeadler, der aus Altersgründen auf einem Auge blind und inzwischen schon 42 Jahre alt ist. „Wenn der 43 wird, ist das Weltrekord“, sagt Vanessa Gericke, die auch Mitglied der Tierrettung ist: „Es ist kein älterer Seeadler auf der Welt dokumentiert.“

Woher der Seeadler stammt, ist unbekannt. Quelle: Steffen Agatz

Als Handaufzucht darf der Adler nicht in der Natur, weil er Agatz zufolge Menschen anfliegen könnte als Futterbringer und weil er sich wahrscheinlich nicht durch eigene Jagd ernähren könnte. Der Kontakt zu Menschen aber kann vor allem der scharfen und langen Krallen wegen gefährlich werden. „Das ist ein Grifftöter“, sagt Gordon Ebeling: „Der packt sein Opfer und wartet, bis es sich nicht mehr wehrt.“ Der Arzt berichtet von einer jungen Falknerin, die einen Adler auch mal auf ihrem Jackenärmel landen ließ und sich erst Minuten später wunderte, dass Blut aus dem Ärmel floss. Der Vogel hatte ihren Arm durchlöchert im Reflex, sich festzuhalten. Aber auch der Schnabel ist eine ernst zu nehmende Waffe, sagt Ebeling: „Der kann einem Menschen schnell den Finger abbeißen.“

Von Rainer Schüler