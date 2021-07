Tipps fürs Wochenende im Potsdamer Umland: Schifferklavier, Theater, Gedichte und Kräuter

Potsdam-Mittelmark

Wohin am Wochenende im Potsdamer Umland? Vielleicht zur Premiere eines Open-Air-Theaterstücks in Werder oder zum Teltower Hafen, wo maritime Lieder auf dem Schifferklavier gespielt werden. Auch ein Orgelkonzert, eine „fabelhafte Lesung“ und eine Kräuterwerkstatt können besucht werden.

Ton&Töne in Werder

Die Premiere des Open-Air-Theaterstücks Ton&Töne findet am Wochenende in Werder statt. Bei der Geschichte für die ganze Familie geht es um ein Bauunternehmen, bei dem der Chef und Conny „die optimale Rundumbetreuung ihres emotionalen Mauerbaus im Griff haben“. Jeweils am Samstag und Sonntag um 16 Uhr im Atelier Werder.

Der „Alte Fritz“ macht Kultur am Hafen

Am Sonntag gibt es für die Gäste des Teltower Hafens ein kleines Musikprogramm. Herrmann Lamprecht, vielen bekannt als Alter Ego des großen Preußenkönig Friedrich II., wird auf seinem Schifferklavier maritime Lieder spielen. Mit dabei sind Titel wie „Ein Schiff wird kommen“, „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ oder „Junge, komm bald wieder“. Dafür hat er sich mit „Santiago“, der Hauptfigur aus einem Hemingway-Roman, extra einen neuen Künstlernamen zugelegt.

Die Idee zu der Aktion kam dem Teltower bei einem seiner vielen Besuche des Hafens. „Den Leuten gefällt es am Hafen sehr, die entspannen hier alle wunderbar“, sagt er. Am 18. Juli wird Lamprecht, der seit 1943 Akkordeon spielt, von 15 bis 17 Uhr von Liegestuhl zu Liegestuhl ziehen und auf Zuruf gern auch andere Lieder spielen.

Hermann Lamprecht greift am Teltower Hafen zum Schifferklavier. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Orgelkonzert in Caputh

Unter dem Titel „Die beste Zeit im Jahr ist mein…“ führt das „Ensemble a tre“ aus Potsdam mit Martin Luthers Kirchenlied, einer Uraufführung von Gisbert Näther und Werken von Guiseppe Tartini, Jean-Adam Guilain, Georg Philip Telemann, Johann Sebastian Bach, Franz Lachner und Manfred Kreuz durch die beste Zeit des Jahres. Das Ensemble besteht aus Birgitta Winkler (Flöte), Gisbert Näther (Horn) und Matthias Jacob (Orgel).

Das Konzert findet am Sonntag, 18. Juli, in der Kirche Caputh, Schwielowsee, statt.

In der Kirche Caputh wird durch die schönste Zeit des Jahres geführt. Quelle: Luise Fröhlich

Gedichte und Geschichten unter freiem Himmel

Zu einer „Fabelhaften Lesung“ lädt der Kleinmachnower Kunstverein „Die Brücke“ am Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr hinter das Landarbeiterhaus ein. Vor der Waldkulisse unter freiem Himmel liest Annette Starfinger einige ihrer Erzählungen vor, Rainer Ehrt trägt Geschichten und Gedichte aus seinen Büchern vor. Auch am 25. Juli ist eine Lesung geplant.

Rainer Ehrt vom Kleinmachnower Kunstverein "Die Brücke" liest diesmal vor. Quelle: MAZ

Parallel dazu lädt die Ausstellung „Fabelhafter Sommer“ mit Malerei, Grafik, Fotografie und Objekten von Mitgliedern des Kunstvereins dazu ein, durch die Räume des Zehlendorfer Dammes 200 zu schlendern, und ein Büchertisch soll zum Stöbern einladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Ausstellung kann noch bis 8 August jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung (0173/81 124 51) besucht werden.

Heidi Knappe hat ihre Kräuterwerkstatt in Ferch. Quelle: Privat

„Wilde Küche“ in Fercher Kräuterwerkstatt

Das alte Kräuterwissen rund um die heimischen Arten spielt in der Fercher Kräuterwerkstatt von Heidi Knappe die Hauptrolle. Dort werden am Samstag, dem 17. Juli, von 10 bis 14 Uhr beim Kurs „Wilde Küche“ gemeinsam Kräuter gesammelt, um daraus wilde Snacks zuzubereiten und diese im Kräutergarten zu genießen. Die Kräuterwerkstatt befindet sich im Kammeroder Weg 4 in Ferch, Anmeldung unter Tel. 033209/43 90 78.

Von Konstanze Kobel-Höller und Jens Steglich