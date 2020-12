Tödliche Gefahr für Vierbeiner: Tierärztin warnt vor "Hundemalaria"

Nuthetal

An einem Sonntagmorgen im November geht es los. Bonny will plötzlich nicht mehr spazieren gehen. Die Hündin liegt antriebslos da und macht keine Anstalten, aufzustehen. „Mein Mann hat ihr ans Ohr gefasst und gesagt: Sie hat Fieber“, erzählt Helga Schöttke. Die beiden Tremsdorfer bekommen noch an dem Sonntag für ihre Bonny einen Termin bei der Saarmunder Tierärztin Benita Kühne. Sie gibt der Hündin etwas gegen das Fieber. Am Montag geht es ihr nicht besser. Die Hündin muss in eine Tierklinik.

Der Erreger heißt Babesia und wird durch Zecken verbreitet

„In der Klinik haben sie den Hund schon aufgegeben. Wir haben ihn mehr tot als lebendig zurückbekommen und ins Auto getragen“, sagt Helga Schöttke. Sie und ihr Mann wenden sich noch einmal an die Tierärztin, die eine Vermutung hat, was Bonny zugestoßen ist. Neu angeforderte Laborergebnisse einer Blutuntersuchung bestätigen die Vermutung. Der Hund, ein Bernersennen-Mischling, der wie ein Teddy aussieht, hat eine Krankheit, die man früher nur in Südeuropa kannte. Babesia heißt der Erreger, der von Buntzecken, zum Beispiel von der Auwaldzecke, übertragen wird, sagt Benita Kühne, die Saarmunder Tierärztin.

Zahl der Babesien-Infektionen nimmt in der Region auffallend zu

Die Erkrankung nennt sich Babesiose und ist für Menschen ungefährlich, für Hunde aber eine tödliche Gefahr. Die Zahl der Babesien-Infektionen von Hunden nimmt in der Region auffallend zu. „Früher gab es ab und an Fälle, wenn Hunde zum Beispiel nach einem Urlaubsaufenthalt ihrer Besitzer mit einem Zeckenbiss aus dem Süden zurückkamen“, sagt die Tierärztin und fügt hinzu: „Neu ist, dass sich betroffene Hunde hier bei uns infiziert haben.“ Auch die Tierärztekammer hat in einem Rundschreiben an Tiermediziner auf eine Häufung von Babesien-Fällen hingewiesen.

Zahlen aus Berliner Tierklinik bestätigen Zunahme der Infektionen

Zumindest aus einer Klinik gibt es auch Zahlen dazu, die das bestätigen: In der Kleintierklinik der Freien Universität Berlin wurden seit 2015 insgesamt 20 infizierte Hunde behandelt, die sich in den Wochen vor der Infektion in der Region Berlin-Brandenburg aufgehalten haben. Allein die Hälfte dieser Fälle wurde in diesem Jahr von September bis Dezember in der Klinik registriert. In der Tierarztpraxis in Saarmund mussten in den vergangenen Wochen zwei Hunde aus Tremsdorf behandelt werden, die sich mit Babesien infiziert hatten.

Tierärztin sieht zwei Gründe für die Zunahme

Benita Kühne sieht zwei Gründe, die zu einer Zunahme von Fällen in der Region führen: den Klimawandel und den Import von Hunden aus Südeuropa. „Deutsche retten gern Hunde aus Südeuropa, die aber schleppen Krankheiten wie Babesia mit ein“, sagt sie. Zudem sei die Rettung vermeintlicher Streuner-Hunde inzwischen ein eigener Geschäftszweig geworden, warnt sie.

Zeckenbiss kann sich ein Hund mitten im Dezember einfangen

Der Klimawandel wiederum hat dazu geführt, dass die Zeckenart, die Babesien als Überträger brauchen, hierzulande gut leben kann. Die Winter sind nicht mehr richtig kalt, zehn Grad minus sind inzwischen zum seltenen Phänomen geworden. „Diese Zecke ist ab einer Temperatur von 0,7 Grad aktiv“, sagt die Tierärztin. Den Zeckenbiss kann sich ein Hund also mitten im milden Dezember einfangen.

„Der Erreger gelangt nach dem Biss in die Blutbahn und setzt sich direkt auf die roten Blutkörperchen und zerstört sie“, erklärt die Tierärztin. Bei einem akuten Verlauf sind hohes Fieber, Appetitlosigkeit und allgemeine Schwäche die Folge. „Die Tiere liegen dann nur noch und machen gar nichts mehr.“

Infektionskrankheit wird auch „ Hundemalaria “ genannt

Roter oder brauner Urin, Fieber und totale Abgeschlagenheit nennt sie als Symptome, die auf eine Babesien-Infektion hinweisen, die wegen ihres Krankheitsverlaufes auch „ Hundemalaria“ genannt wird. Bei einem akuten Verlauf ohne Behandlung stirbt der Hund daran. Die Krankheit ist aber leicht zu vermeiden, wenn Hundebesitzer auf Zeckenschutz für ihre Tiere achten, sagt Benita Kühne. Es gibt Halsbänder, die einen Stoff auf die Haut des Hundes verteilen, der Zecken abschreckt. Auch spezielle Tabletten sorgen für einen bis zu dreimonatigen Schutz vor Zecken-Bissen.

„Frau Kühne hat unserem Hund das Leben gerettet“

Kommt es zur Infektion und zum Krankheitsausbruch, darf keine Zeit verloren werden. „Es gibt ein Medikament, das hilft. Man muss aber schnell reagieren, weil akute Verläufe schnell zum Tod führen können“, so die Tierärztin. Bei Bonny hat ihre Behandlung angeschlagen. „Frau Kühne hat unserem Hund das Leben gerettet“, sagt Helga Schöttke. „ Bonny bewacht wieder unser Grundstück und geht mit uns spazieren. Sie will wieder leben.“

Praxis für Hunde, Katzen und Kleinsäuger Benita Kühne ist seit 1999 Tierärztin. Sie zog 2015 mit ihrer Familie nach Saarmund und hat dort seit drei Jahren ihre Tierarztpraxis. Vorher arbeitete sie in Sachsen-Anhalt und zwei Jahre auch in einer Tierklinik in den USA. Sie hat Medizin studiert und sich nach dem Studium auf Tiermedizin spezialisiert. In ihrer Kleintier-Praxis behandelt sie Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen und andere Kleinsäuger und macht auch Hausbesuche.

Von Jens Steglich