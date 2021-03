Am Samstagmittag kam es in Beelitz zu einem tödlichen Unfall bei einer Verpuffung. Eine Person starb aufgrund schwerster Verletzungen, nachdem eine Gaskartusche plötzlich detoniert war.

In Wittbrietzen in Beelitz verstarb am Samstagmittag eine Person bei einem Unfall. Eine Gaskartusche war plötzlich detoniert. Quelle: Julian Stähle