Schüsseln, Tassen, Krüge – in Elke Heihs kleiner Werkstatt im Paradies für Keramikfreunde, dem Töpferort Görzke, geht es pragmatisch zu. In den Brennofen kommt, was gebraucht wird. „Töpfe für den täglichen Bedarf“, wie es die 59-Jährige nennt. Oder einfach: Küchenkeramik. Für Schnickschnack hat die im Fläming aufgewachsene Keramikerin wenig übrig. Für verspieltes Geschirr aber schon. Neben Elke Heihs beiden Hauptlinien aus zwei verschiedenen Tonsorten gibt es auch Geschenkideen für kleine Puppeneltern: Miniaturtassen und -krüge mit Marienkäfer-, Maus- und Igelmotiven. Und farbenfrohe Frühstücksbecher für den Nachwuchs.

Das mit der Töpferei sei eigentlich ein Zufall gewesen, erzählt Elke Heihs. Ursprünglich habe sie studiert, aber das sei nicht das Richtige gewesen. Auf der Suche nach einem Geschenk habe sie als 23-Jährige mit ihrer Mutter die Werkstatt der Görzker Keramikerin Barbara Heinitz besucht – und sei dabei quasi auf den richtigen Ton gestoßen. Es habe ihr gefallen in der Keramikwerkstatt und weil gerade ein Ausbildungsplatz frei gewesen sei, habe sie zwei Wochen Probearbeiten können. „Dann bin ich gleich dageblieben“, erzählt Elke Heihs lachend. Und das sogar für rund neun Jahre. Eine glückliche Fügung.

Eigene Werkstatt seit 20 Jahren

Seit 20 Jahren hat die Görzkerin nun ihre eigene Werkstatt – in einem eigentlich als Hühnerstall angedachten kleinen Häuschen. Gemeinsam mit ihrem Vater habe sie die Räume hinter ihrem Elternhaus hergerichtet, so Elke Heihs. Fliesen, neue Fenster, und klar, statt Hühnerstangen ein Töpferofen. Hier wird das Steinzeug der Keramikerin zweimal gebrannt – bei bis zu 1130 Grad. Herauskommen bauchige Gugelhupfformen, Stövchen und Milchkännchen mit blau-weißem Muster und rotbraunem Rand. Der grobe Rand ist das Markenzeichen von Heihs Keramiklinie. Die Formen sind von der traditionellen Bunzlauer Keramik inspiriert. Für die Stücke verwendet die 59-Jährige Eisenberger Ton aus Thüringen, der wegen seines hohen Gehalts an Eisenoxid eine etwas rostige Farbe hat. „Das finde ich mit der weißen Glasur schön und ich wische auch die Ränder oben ab. Dann sieht man, dass da ein schöner dunklerer Ton drunter ist. Das lockert so ein bisschen auf.“ Ihre zweite Hauptlinie – braunblau gestreifte Teller, Tassen, und Krüge in schlichterer Form – entstehen hingegen aus hellem Frohnsdorfer Ton. Eine seit langem beliebte Tonsorte in Görzke, wie Elke Heihs erzählt. „Sämtliche Töpfereien haben den Frohnsdorfer Ton verarbeitet. Der kam damals mit der Lore an.“

Auf einen Online-Shop verzichtet die Keramikerin

Die Keramikerin verkauft ihre Stücke hauptsächlich auf den verschiedensten Töpfermärkten in der Region. Auf rund 17 Veranstaltungen sei sie im Jahr unterwegs, so Elke Heihs. In diesem Jahr mussten viele ausfallen. Keine leichte Zeit für die Keramikerin, die keinen Online-Shop hat und findet, dass die Leute vor einem Kauf ihre Keramiktassen und Co. am besten einmal in der Hand halten sollten. In ihren kleinen Lager- und Verkaufsräumen neben der Werkstatt reihen sich Teller, Schüsseln und Eierbecher nebeneinander. An ihrem Beruf möge sie besonders, dass es eben ein Handwerk sei, sagt die Görzkerin. „Am Ende des Tages sieht man, was man so alles geschafft und geschaffen hat mit seinen Händen.“

Und dann findet sich neben den vielen praktischen Küchenutensilien eben auch die ein oder andere spielerische Idee: Bemalte Servicestücke für Kinder und winzige bunte Tassen und Backförmchen für die Puppenküche. Hitzefest, wie die großen Stücke. Ein Beiprodukt quasi. Aber ein niedliches. Daneben hängt das ein oder andere bunte Glöckchen aus Keramik. Gerade merke sie auch ein wenig das Weihnachtsgeschäft, sagt Elke Heihs. „Aber die Glocken gehen auch an Ostern.“

