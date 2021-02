Werder

War es eine Bluttat im Alkoholrausch? In Werder ist am Donnerstag eine Frau umgebracht worden. Verdächtigt wird ein Freund des Opfers. Er wurde vorläufig festgenommen, weil er die etwa 60 Jahre alte Kerstin S. erstochen haben soll – so berichten es mehrere Nachbarn. Die Tat wurde am Freitagmittag durch Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.

Am späten Donnerstagabend war die Polizei von einem Zeugen in die Schubertstraße gerufen worden, da sich dort in einer Wohnung eine leblose Frau befinden soll. Die Beamten fanden die Frau – sie war tot. Sie wurde offenbar auf der Couch ihrer Wohnung im ersten Stock eines Würfelhauses entdeckt, das mal ein Ledigenwohnheim für junge Beschäftigte im Obstbau war. Dort gibt fast ausschließlich preiswerte Ein-Raum-Wohnungen. Viele sozial schwache Menschen haben dort ihre Bleibe.

In diesem Haus ist die Frau getötet worden. Quelle: Rainer Schüler

Das Opfer sei seit Jahren arbeitslos gewesen, berichten Anwohner der MAZ. Kerstin S. soll verheiratet gewesen sein und zwei Kinder haben. Einige beschreiben sie als „völlig unselbstständig und hilflos“ beschrieben.

Verdächtiger ist arbeitslos

Der etwa gleichaltrige und ebenfalls langzeitarbeitslose Matthias T., der dringend tatverdächtig ist und die Tat dem Vernehmen nach gestanden hat, war kurz nach 22 Uhr und unmittelbar nach der Tat bei Hausmeister Dirk Rutter (58) aufgetaucht, der als „Papa“ in der Straße gilt und jeden kennt. „Ich hab’ den überhaupt nicht verstanden“, erzählt Rutter: „Der hat nur gelallt.“ Rutter rief einen Nachbarn an, damit er in der Wohnung nachsehe. Dieser Nachbar rief dann die Polizei. Was er in der Wohnung vorgefunden hatte, erzählte er nicht.

Rutter ging schließlich selbst ins Nachbarhaus und sagt, die Frau habe auf der Couch gelegen. Der Tatverdächtige habe gelallt, er habe einen „Kinderficker“ erstochen – so verstand ihn Rutter. Mutmaßlich gab es Alkoholprobleme und es kam immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen in der Wohnung der Frau – gewalttätige Angriffe eingeschlossen, berichtet Dirk Rutter: „Mich hat nicht geschockt, dass es soweit gekommen ist.“

Opfer wurde wohl erstochen

„Aufgrund der Auffindesituation muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitagmittag mit. Das Opfer hab deutliche Hinweise auf Gewalteinwirkung aufgewiesen. Eine Nachbarin aus dem Haus gegenüber sagte der MAZ, die Frau sei erstochen worden. „Das ging hier rum wie ein Lauffeuer.“ Die Frau beschreibt das Opfer und dessen Wohnung als verwahrlost, den Täter aber als ordentlich angezogen und seine Wohnung als „mustergültig“. Die Beziehung sei ein stetiges Auf und Ab gewesen: „Mal hielten die Händchen, dann stritten sie sich heftig, und er hat sie geschlagen, immer wieder.“

Die Polizei hatte noch Donnerstagnacht zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen. Die beiden sind vermutlich Bekannte der Frau und waren zum Zeitpunkt der Festnahme stark alkoholisiert. Ein Verdächtiger wurde zwischenzeitlich aus der Haft entlassen, da sich ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Geschehensabläufen und der Identität der Frau dauerten am Freitag weiter an.

Mann hat die Frau oft geschlagen

Der freigelassene Fred L. sagte gegenüber der MAZ, er sei gar nicht am Tatort gewesen und habe Kerstin S. zuletzt am Dienstag gesehen. Der in der Gegend wegen seiner Volltätowierungen vor allem als „der Bunte“ bekannte Matthias T. sei mit der Frau mal zusammen und mal nicht zusammen gewesen: „Die ist immer wieder zu ihm zurück gekrochen.“ Sie hätten zu zweit und auch zu dritt mit ihm oft „gebechert“. Der Mann habe die Frau häufig geschlagen. „Aber dass es mal so schlimm kommt, hätte ich nicht gedacht“, sagt Fred L. im Rückblick.

Opfer brauchte Sozialbetreuerin

Die Frau habe früher zusammen mit ihrem Mann Pakete ausgefahren und anderswo in Werder gewohnt, berichtet eine Nachbarin. Sie sei aber schon seit Jahren arbeitslos. Die Frau sei selten aus dem Haus gegangen. Weil sie alleine nicht zurechtgekommen sei, hatte sie eine Sozialbetreuerin, die fast alles für sie geregelt habe. Sie habe mal in ein Frauenhaus ziehen sollen, das aber strikt abgelehnt.

Viele Nachbarn hörten nichts

Einige Anwohner haben den nächtlichen Polizeieinsatz mit vier oder fünf Streifenwagen, einem Rettungs- und einen Notarztwagen gesehen, doch viele, sogar im selben Haus, haben gar nichts mitbekommen. Das Haus war mal ein Ledigenheim und hat neben wenigen Zwei-Raum- nur Ein-Raum-Wohnungen im untersten Baustandard, 35 Wohnungen in jedem der vier Häuser. Hier leben nach Auskunft von Hausmeister Rutter zahlreiche Hartz-IV-Bezieher und auch etliche Alkoholiker.

Von Rainer Schüler