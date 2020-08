Werder (Havel)

Bei der Toten, die am Dienstag der vergangenen Woche in einem Petzower Waldstück gefunden wurde, handelt es sich um die zuvor vermisste Ute L. Sie war bereits leblos aufgefunden worden, es hatte nur noch der Tod festgestellt werden können. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, im Zuge dessen jetzt rechtsmedizinische Untersuchungen die Identität zweifelsfrei belegen. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen bisher nicht vor, so die Polizei.

Von MAZonline