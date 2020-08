Golzow

„Ein toller Job. Den würde ich gern für immer machen.“ Was sich Leon Hoffmann noch vor wenigen Monaten wünschte, ist wahr geworden. Der Golzower darf Busfahrer werden. Dabei war die Lehrstelle im März nicht garantiert, als ihn die MAZ besuchte. Leon steckte mitten in den Vorbereitungen für die 10-Klasse-Prüfungen, was unter Corona-Bedingungen nicht einfach war. Sein größtes Handicap waren jedoch Schmerzen im Schultergelenk, die von einem Fahrradunfall zurückgeblieben waren, wie die MAZ damals berichtete.

Doch alles nahm einen guten Ausgang. Der Schulabschluss ist geschafft. Die Zeit der Krankschreibungen ist vorbei. „Wir wollen, dass er sich seinen Berufswunsch erfüllen kann“, waren sich auch die Großeltern Angelika und Wolfgang Hoffmann einig, bei denen Leon lebt.

Viele Stunden vor dem Omnibus-Simulator

Schon als Schüler verbrachte er viele Stunden seiner Freizeit an einem Omnibus-Simulator. Jetzt kann Leon bald den echten Führerschein in Angriff nehmen. Und zwar beim kreiseigenen Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark.

Elf Auszubildende haben Anfang August mit dem ersten Lehrjahr im kreiseigenen Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark begonnen. Mit dabei ist auch Leon Hoffmann (4.v.l.) aus Golzow. Der große Bus-Fan lässt sich zum Berufskraftfahrer ausbilden. Quelle: Regiobus

„ Leon gehört nach mehreren Schülerpraktika zu den alten Hasen. Als der Lehrvertrag unterschrieben wurde, war er wohl einer der glücklichsten Menschen auf der Erde“, freut sich auch Unternehmenssprecherin Andrea Lang. Gleich elf junge Leute nahmen am 3. August in dem Verkehrsunternehmen ihre Ausbildung auf.

Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig begrüßte die neuen Lehrlinge persönlich und stimmte sie auf das Betriebsklima ein: „Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Teamleistung – von der Planung bis zur Linienfahrt. Bewahren Sie sich deshalb Leidenschaft und Gemeinschaftssinn im Beruf.“

Im Kontakt mit Menschen

Für Leon Hoffmann war es der Rat eines gestandenen Nahverkehrs-Experten, den er gerne beherzigen möchte. Denn Berufskraftfahrer zu werden und einen Bus zu steuern, ist das große Ziel des 17-Jährigen. Die ersten Ausbildungstage für den Golzower und seine Mitstreiter sind bereits Geschichte. Es gab Einblicke in die internen Betriebsabläufe, sie durften den Profis in den Bussen über die Schulter schauen und die Schülerfahrkarten an die Schulen ausgeben. Seinen beruflichen Kindheitstraum will sich ebenso Hannes Wieland erfüllen.

Über einen beruflichen Umweg will nun auch René Kolberg die Ausbildung zum Berufskraftfahrer machen. Lukas Hartwig wurde zur Lehre von Freunden und Familienmitgliedern ermuntert, die bereits bei Regiobus arbeiten: „Der Kontakt mit Menschen und die Leidenschaft für das Fahren lassen sich als Busfahrer prima miteinander verbinden.“

Hannes Wieland, Domenik Lück, Leon Hoffmann und Mathias Sarömba(v.l.) wurden auf dem Betriebshof in Bad Belzig vom Betriebshofleiter Thomas Simpig in Empfang genommen. Quelle: Regiobus

Doch Regiobus Potsdam-Mittelmark bildet nicht nur Berufskraftfahrer aus. „Große Motoren sind meine Welt“, schwärmt Oliver Lukas für seinen künftigen Beruf. Er erhält bei dem kreiseigenen Unternehmen eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeuge und kann damit sein Hobby zum Beruf machen.

Quereinsteiger bekommen Chance Die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH ist mit rund 420 Mitarbeitern und rund 150 Fahrzeugen das größte Verkehrsunternehmen im Land Brandenburg. Es handelt sich um einen anerkannten Ausbildungsbetrieb der IHK Potsdam. Ausgebildet werden Berufskraftfahrer Personenverkehr und Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeuge. Bewerbungsschluss ist jeweils Ende Dezember für das darauf folgende Ausbildungsjahr. Der moderne Fuhrpark bietet vielfältige technische Herausforderungen. Neben der Lehrlingsausbildung sucht regiobus ständig Berufskraftfahrer im Personenverkehr für alle fünf Betriebshöfe in Potsdam-Mittelmark. Auch Quereinsteiger bekommen eine Chance, in dem der Erwerb des Busführerscheins ermöglicht wird.

Die Azubis sind auf die fünf Regiobus-Standorte Bad Belzig, Beelitz, Potsdam, Stahnsdorf und Werder ( Havel) aufgeteilt. Praktische und theoretische Ausbildung wechseln sich ab. Für gemeinsame Fahrten zu Ausbildungszwecken steht dem ÖPNV-Nachwuchs sogar ein „Dienstwagen“ Mercedes Citan zur Verfügung – das „Azubimobil“. Zum Bad Belziger Betriebshof kommt Leon Hoffmann natürlich mit dem Linienbus aus Golzow. Lernen kann er so schon auf dem Weg zur Arbeit.

Von Frank Bürstenbinder