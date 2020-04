1. Mai: Augenmerk auf Arbeitsplatzsicherung

Treuenbrietzen

Der 1. Mai 2020 wird kein Datum, an dem laut getrommelt wird. Selbst die kampferprobte Industriegewerkschaft (IG) Metall organisiert keine Kundgebung. Nicht einmal Flugblätter oder rote Nelken werden aus dem Anlass am Tor des Gerätewerkes Treuenbrietzen verteilt.

Denn der größte Teil der etwa 180-köpfigen Belegschaft von Kohl Automotive – einer Sparte des Gerätewerkes – ist gerade in Kurzarbeit und muss mangels Aufträgen zu Hause bleiben. Denn bei den Herstellern, welche die Werkteile aus Treuenbrietzen verarbeiten, stehen die Fließbänder still. Es scheint überhaupt noch nicht absehbar, wie die bereits zuvor angeschlagene Branche allgemein nach der Corona-Krise allgemein und speziell die Zulieferer wieder in Tritt kommen werden. Das ist Andreas Kahnert bewusst.

Andere Berufe mehr im Blick

„Deshalb liegt unser Augenmerk an diesem Tag der Arbeit allerorten auf Beschäftigungssicherung“, sagt der Gewerkschaftssekretär. Mehr Geld wird seiner Aussage nach durchaus mit Recht von Beschäftigten aus anderen Berufsgruppen gefordert. Er ist sich dabei einig mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates, Reinhard Hagen. Jener gehört immerhin fast 40 Jahre schon zum Unternehmen, kennt also die Höhen und Tiefen von Plan- und Marktwirtschaft.

Noch vor Jahresfrist waren die Bedingungen ganz andere. Da kam die Produktion wegen Streiks temporär fast zum Erliegen. Zwei Hand voll Arbeitsniederlegungen wurden organisiert. Die spektakulären Aktionen zeigten letztlich die erhoffte Wirkung.

Vor einem Jahr: Warnstreik am Gerätewerk Treuenbrietzen . Quelle: Thomas Wachs

Nach einer Einmalzahlung im Juli 2019 ist für die Folgezeit eine Vereinbarung ausgehandelt worden, über die mit der Geschäftsführung zwar Stillschweigen vereinbart wurde. „Das Ergebnis war zumindest beispielgebend für weitere Abschlüsse bei Mittelständlern in der Umgebung, die nicht im Flächentarifvertrag gebunden sind“, weiß Andreas Kahnert zu berichten.

Friedenspflicht bis Jahresende

Im Moment herrscht ohnehin noch Friedenspflicht bei dem zur Mettec Holding gehörenden Treuenbrietzener Betrieb. „Aber es zahlt sich jetzt für die Kollegen aus, dass wir im Sommer gemeinsam die Lohnerhöhung erstritten haben“, schätzt der Gewerkschafter ein. Die Festlegungen gelten noch bis 31. Dezember. Nach MAZ-Informationen war im März noch die vereinbarte Leistungsprämie gezahlt worden. Nun aber wird wohl die Situation im Herbst ganz neu zu bewerten sein, heißt es.

Die IG Metall hatte im Laufe des Arbeitskampfes nochmals Zulauf bestätigt Reinhard Hagen. „Der Organisationsgrad beträgt jetzt rund 70 Prozent“, erklärt er.

Von René Gaffron