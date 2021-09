20 Jahre Schule ohne Rassismus: Treuenbrietzener Gesamtschule will  Projekt neu beleben  

Treuenbrietzen

Lange durchgehalten aber auch wieder viel zu tun hat die Gesamtschule Treuenbrietzen, um den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ weiterhin zu führen.

Zur Galerie Die Gesamtschule Treuenbrietzen hat 20 Jahre ihres Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gefeiert.

Das ist am Mittwochnachmittag deutlich geworden bei einem großen Fest in der Stadthalle, der Aula und verschiedenen Schulräumen. Anlass war ein Jubiläum. Vor 20 Jahren hat die Schule, damals noch als Gymnasium „Am Burgwall“, den Titel errungen. Verliehen wurde er am 28. Juni 2001.

Um dessen Ausgestaltung mit kontinuierlichen Aktionen war es in den zurückliegenden Jahren allerdings etwas ruhiger geworden. Das räumten verschiedene Akteure den Jubiläumstag über ein.

Fest markiert neuen Auftakt

„Mit dem Fest wollen wir heute aber auch einen neuen Auftakt markieren, um künftig wieder aktiver zu werden mit mehr Aktionen“, sagte Carlotta Schröder, die frisch gewählte Schülersprecherin der Gesamtschule, gegenüber der MAZ. „Besonders auch in den zurückliegenden zwei Jahren war es wegen der Corona-Pandemie ja zusätzlich ruhig geworden.“

Zurückgreifen können die neuen Akteure auf jahrelange Erfahrungen. Immerhin war die Schule in Treuenbrietzen damals mit die erste in Brandenburg, die diesen Titel errungen hatte.

Mit die erste von heute 94 in Brandenburg

Das würdigte auch die Landeskoordinatorin des Netzwerkes, Andrea Rauch. Zum damals frisch gegründeten Netzwerk gehören inzwischen 94 Schulen im Land Brandenburg. Deutschlandweit gibt es fast 3000, die diesen Titel tragen. „Treuenbrietzen gehörte damals mit zu den Initiatoren und Vorreitern und hat lange durchgehalten“, so Rauch.

Bunt gefeiert hat die Gesamtschule Treuenbrietzen 20 Jahre ihres Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Quelle: Thomas Wachs

Hinter dem Anliegen, das Thema Courage jetzt wieder stärker auch mit Aktionen in den Vordergrund zu stellen, steht eine große Mehrheit der rund 550 Schülerinnen und Schüler sowie 42 Lehrkräfte in der Treuenbrietzener Gesamtschule mit Abiturstufe. Das ist in einer aktuellen Umfrage deutlich geworden. Diese hatte der Kurs für politische Bildung unter Leitung von Lehrerin Anne Mortag durchgeführt.

Langen Fragebogen ausgefüllt

Ein zwei Seiten langer Fragebogen war an alle verteilt worden. Gut 80 Prozent Rücklauf gab es. „Damit war die Befragung sehr repräsentativ, denken wir“, sagte Anne Mortag.

Zwar gab die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer an, sich an der Schule wohlzufühlen. Doch gab es auch Rückmeldungen dazu, dass einige auch aktuell Mobbing und Ausgrenzung an der Gesamtschule selbst erlebt oder beobachtet hätten. Einige hätten sich hilflos gefühlt, wie sie auf die Situation reagieren sollten, erklärte die Lehrerin in Auswertung der Umfrage.

Noch einige Baustellen

„Das zeigt also, dass wir durchaus zum Titel stehen, jedoch auch noch einige Baustellen haben“, sagte Lehrerin Ute Gutt. Sie hat zum Jubiläumsfest eine Podiumsdiskussion mit ehemaligen und heutigen Akteuren des Anti-Rassismus-Projektes an der Schule mit organisiert.

Die Gesamtschule Treuenbrietzen hat 20 Jahre ihres Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gefeiert. Quelle: Thomas Wachs

Auch wenn nur einzelne diskriminiert oder gemobbt werden, ist das Anlass genug, um sich dagegen weiter zu engagieren“, bekräftigte Marie Kalz, eine ehemalige Schülerin in der Diskussionsrunde.

Direkten Rassismus erlebt

Sie gehörte damals als Achtklässlerin zu den Mitbegründerinnen des Projektes am Gymnasium. „Damals hatten wir die erste Schülerin mit einer anderen Hautfarbe hier und erlebt, dass es in Brandenburg Rassismus gibt“, schilderte Marie Kalz, geborene Gutt, zu den Gründen für die damalige Initiative.

Karin Link spannte sich damals als Lehrerin sofort bereitwillig mit vor das Projekt. „Mindestens 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler mussten hinter dem Antrag stehen. Das war schnell erreicht“, erinnert sich die inzwischen pensionierte Pädgaogin beim Fest am Mittwochnachmittag. „Ich wünsche mir, dass ihr das Projekt fortführt, andere mitzieht und Erfahrungen weitergebt“, sagte Link den heutigen Schülern.

Kleine Ansätze im Alltag

Auch für Anke Simon, die damals am Gymnasium unterrichtete, sei es „eine Herzensangelegenheit gewesen, gegen rechtes Gedankengut vorzugehen.“ Auch heute noch komme es darauf an, „Rassismus auch schon in kleinen Ansätzen im Alltag zu erkennen und daggen vorzugehen“, sagte die Treuenbrietzenerin. „Nirgends gibt es nämlich gar keinen Rassismus, auch nicht in einer Schule“, so die Lehrerin

Auch Schulleiter Gerd Ulbrich hatte schon zur Eröffnung des Festtages daran erinnert, dass es im Land Brandenburg vor 20 Jahren „durchaus besorgniserregende Entwicklungen gegeben hatte, als Menschen andere Nationen oder Religionen hier verfolgt, geschlagen und in einigen Fällen sogar ermordet wurden“.

Titel bis heute bedeutend

Weil an seiner Schule inzwischen auch viele Jungen und Mädchen lernen, die als Geflüchtete aus Krisengebieten in der Welt Gewalt und Ausgrenzung erfahren hatten, habe der Titel als Schule ohne Rassismus „auch heute hier noch seine Bedeutung“, so Ulbrich.

Zum Jubiläumsfest an der Gesamtschule Treuenbrietzen aufgetreten ist auch Matondo Castlo, ein Musiker, Schauspieler und Hip-Hop- Dozent aus Berlin. Quelle: Thomas Wachs

Den Jubiläumstag zu 20 Jahren „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wollten Schüler und Lehrer am Mittwoch bewusst als buntes Fest feiern. Dazu gab es auch viele Mitmachaktionen und Auftritte von Musikern. „Inhaltlich neu aktiv werden können wir dann das Schuljahr über“, kündigte Schul-Sozialarbeiter Sven Gatter an.

Von Thomas Wachs