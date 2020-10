Anlieger plagen Sorgen wegen Vollsperrung der B2 in Dietersdorf    

Dietersdorf

Der seit vier Jahren geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 2 in Dietersdorf rückt jetzt wirklich näher. Er lässt bei Anliegern und Geschäftsleuten die Sorgen wachsen. Die Privatleute fürchten die noch nicht konkret bezifferten Kosten für den Ausbau ihrer Grundstückszufahrten. Einige Geschäftsleute sehen zudem ihre Zukunft in Gefahr durch Umsatzeinbußen.

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg plant den Ausbau der gut einen Kilometer langen Strecke im nächsten Jahr in Abschnitten. Dann sind gut zwölf Monate Bauzeit veranschlagt. „Gut neun davon unter Vollsperrung“, erklärte der vom Land beauftragte Planer, Christian Kaula, am Montagabend in der Sitzung des Treuenbrietzener Ausschusses für Stadt-und Ortsteilentwicklung. Dort erfolgte zugleich die nächste Runde der Bürgerinformation für das zuletzt vor gut vier Jahren diskutierte Thema.

Erste Entwürfe sind fertig

Nun sei die Entwurfsplanung fertig. Ausschreibungen werden vorbereitet. Abstimmungen zu Details seien in Absprache mit den Anwohnern noch möglich, erklärte Rainer Reichel, Sachgebietsleiter für Planung des Landesbetriebes. „Uns geht es darum, mit dem Bürgern zu Bauen und nicht gegen sie“, sagte er in Treuenbrietzen. Die von Bürgern erwogene halbseitige Sperrung der Baustrecke sei jedoch nicht möglich. „Gründe sind Regeln zum Arbeitsschutz, eine Verlängerung der Bauzeit und höhere Kosten“, so der Abteilungsleiter.

Tamara Baltzer durchlebte mit ihrer beliebten Kantine in Dietersdorf bereits 2018 durch die Vollsperrung der B2 eine wirtschaftlich schwere Durststrecke. Quelle: Michaela Weiss

„Ich weiß nicht, wie ich das wirtschaftlich noch einmal durchstehen soll“, sagt Tamara Baltzer, die Betreiberin der beliebten „Kantine für alle“ direkt an der B2. Sie lebt von Durchreisenden und Stammkunden, die mit dem Auto anreisen. Schon vor zwei Jahren haben sie und weitere Geschäftsleute „erhebliche Einbußen gehabt“, als die B2 im Umfeld des Dorfes über Wochen wegen Sanierung mehrfach dicht war. Zuletzt habe auch die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass Kunden ausblieben.

Die Verkehrsinsel im Norden von Dietersdorf wird neu aufgebaut. Quelle: Thomas Wachs

Vorgesehen ist auf der B2 im Dorf nun der neue Aufbau der Fahrbahn, die künftig gut 15 Zentimeter tiefer liege. Ein neuer Regenkanal muss auch her. Zudem sind neue Mittelinseln vorgesehen am Ortseingang im Süden sowie an der Bushaltestelle in der Dorfmitte. Im Norden wird die vorhandene Verkehrsinsel abgerissen und anders gestaltet. Sie habe sich nicht bewährt in der bisherigen Bauart und war mehrfach in den zurückliegenden Jahren Schauplatz von Unfällen, räumte Rainer Reichel ein.

Bäcker fürchtet Umsatzeinbußen

Nahe der Insel liegen die Bäckerei von Henry Wangerin und die Gaststube seines Bruders. Dort bereitet der Wegfall von Parkplätzen sorgen, weil die neue Straße einen Bordstein erhält. „Ich hätte eine enorme Summen für Stellflächen zu jeweils 3000 Euro zahlen sollen“, erzählt Henry Wangerin am Dienstagmorgen verärgert. „Indes soll ich nur ein paar Euro bekommen, weil auf einem Grundstücksteil von mir der Gehweg neu bis zu Ortsausgang führen soll“, sagt der Bäckermeister. Er sieht zudem Probleme für seine regelmäßigen LKW-Lieferungen für Mehl und Heizöl in der langen Bauzeit.

In Dietersdorf soll ab nächstes Jahr die Bundesstraße 2 ausgebaut werden. Bäcker Henry Wangerin fürchtet erneute Umsatzeinbußen. Quelle: Thomas Wachs

Die Stadt Treuenbrietzen rechnet für die Gestaltung der Nebenanlagen wie dem einseitigen Gehweg, den Zufahrten sowie den Lampen mit Kosten von rund 350.00 Euro. „Unklar ist aktuell noch,wie diese Summe finanziert werden soll in in unserer problematischen Haushaltslage“, erklärte Bauamtsleiter Christoph Höhne. Dazu sollen die Stadtverordneten noch einen gesonderten Beschluss fassen.

„Ich hoffe jedoch sehr, dass es nicht wieder so wie in der Berliner Chaussee in Treuenbrietzen kommt“, wo die Trennung in den Bau der Straße durch das Land und den der noch immer nicht erledigten Nebenanlagen durch die Kommune, „nur zu erheblichen Kostensteigerungen geführt hat“, so Höhne.

Bürger weniger zur Kasse gebeten

Klar ist jedoch bereits, dass die Dietersdorfer Grundeigentümer nach der landesweiten Änderung der Straßenausbaubeiträge nur noch für ihre neuen Zufahrten und Regenwasseranschlüsse zahlen müssen. Für die übrigen Kosten muss sie Stadt einen Ausgleich mit dem Land abrechnen.

Doch sorgen die derzeit in einem Schreiben an die Bürger grob geschätzten Kosten zum Ausbau der Zufahrten bereits für Besorgnis. Summen zwischen 4000 und 20.000 Euro pro Grundstück seien beziffert worden, erzählten Anwohner in der Versammlung. Christian Kaula geht davon aus, dass diese Schätzung „eine Obergrenze darstellen könnte“. Eine konkrete Abrechnung der Kommune könne jedoch erst erfolgen, wenn die Schlussrechnungen nach dem Bau vorliegen.

Christoph Höhne rief die Anwohner dazu auf, individuelle Fragen im Bauamt des Rathauses vorzubringen. Rainer Reichel vom Landesbetrieb sicherte ein weitere Versammlung zum Bauablauf zu, bevor dann wirklich die Bagger anrollen.

