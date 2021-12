Anliegerbeiträge Treuenbrietzen: Teure Überraschungspost kurz vor Weihnachten   

Treuenbrietzen

Wie ein Aprilscherz kurz vor Weihnachten kommt es aktuell vielen Anliegern der Belziger Straße in Treuenbrietzen vor. Genau eine Woche vor den Feiertagen flattert ihnen unliebsame, überraschende und vor allem teure Post von der Stadtverwaltung in die Briefkästen.

Komplett andere Weihnachtsbotschaft vor zwei Jahren

Völlig anders als vor Jahren noch angekündigt, werden ihnen mit Beitragsbescheiden nämlich nun doch anteilig Kosten für den Ausbau der Nebenanlagen entlang der Bundesstraße 102 in Rechnung gestellt. Das sorgt für Unmut. Denn kurz vor Weihnachten 2019 war die Botschaft noch eine freudige. Und vor allem eine komplett andere.

Anlieger erhielten Geld zurück

Anlieger, die für den von Oktober 2016 bis September 2017 erfolgten Ausbau der Nebenanlagen mit Gehweg, Beleuchtung und Grünstreifen teilweise schon für ihre erwarteten Ausbaubeiträge in Vorleistung gegangen waren, erhielten damals das Geld zurück. Auch für alle übrigen sollten keine Anliegerbeiträge anfallen. So hieß es im Oktober 2019.

Ursprünglich war die Stadtverwaltung nämlich davon ausgegangen, dass für den Ausbau der Bundesstraße 102 bereits das nach einem Volksbegehren in dem Punkt gekippte Kommunalabgabengesetz (KAG) gelten werde. Laut Neufassung werden für Sanierungsprojekte keine Anliegerbeiträge mehr fällig. Stattdessen kann sich die Stadt die sonst von Anliegern erhobene Kostenbeteiligung nun vom Land Brandenburg erstatten lassen.

Stadt Treuenbrietzen muss zurückrudern

Doch April, April: Das gilt noch nicht für das Projekt an der Belziger Straße. Das habe sich nun erst im Zuge der Abrechnung und einer „akribischen Liquiditätsprüfung für alle Projekte der Stadt“ gezeigt. Das räumte die Stadtverwaltung jetzt ein in einer Mitteilung an die MAZ sowie in Briefen an die betroffenen Bürger. Sie reiben sich nun die Augen.

„Da hatte sich das Bauamt damals wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, als der Wegfall der Anliegerbeiträge versprochen wurde“, sagt Klaus-Dieter Nitzsche. Der Anlieger versteht den „Brief von der Stadt als dicke Entschuldigung“. Verärgert ist er trotzdem, weil im Vorfeld der nun doch erfolgenden Kassierung „keine Information an die Bürger ging und jetzt plötzlich das zweifelhafte Weihnachtsgeschenk im Kasten liegt“.

Betroffen ist auch der große Friedhof

Lediglich ein Anhörungsbogen zum Abgleich der Grundstücksdaten sei verschickt worden durch die Stadt. „Von den Folgen ahnte da aber noch keiner etwas“, sagt Nitzsche am Montag der MAZ. Der Besitzer einer Doppelhaushälfte mit vergleichsweise kleinerem Grundstück denkt vor allem an Besitzer großer Areale, die nun abhängig von ihrem jeweiligen Besitz auch bis zu höheren fünfstelligen Summen zu zahlen haben.

Der Ausbau der Belziger Straße an der B102 in Treuenbrietzen ging bis September 2017 vorfristig zu Ende. Quelle: Thomas Wachs

„Konkrete Zahlen hatten wir ja damals in den Anliegerversammlungen zum Bauprojekt, die immer auf Entwurfsplanungen basierten, leider nie auf dem Tisch“, kritisiert Klaus-Dieter Nitzsche. Wesentlich betroffen ist auch die evangelische Kirchengemeinde. Sie betreibt an der Belziger Straße den größten Friedhof der Stadt.

Kirchengemeinde muss Ausgaben noch einplanen

„Für mich ist das Thema noch völlig neu“, sagt Ralf Bohl, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, am Montag auf Anfrage der MAZ. „Wir müssen sehen, wie wir damit dann umgehen finanziell, wenn die aktuelle Post bearbeitet ist“, so Bohl.

Christoph Höhne, der Bauamtsleiter der Stadtverwaltung erklärt die Rolle rückwärts gegenüber der MAZ so: „Entgegen der damaligen Rechtsauffassung“ zu der rückwirkend zum 1. Januar 2019 erfolgten Änderung des KAG sei nun eindeutig geurteilt worden, „dass nicht der Zeitpunkt der Schlussrechnung sondern der Zeitpunkt der Abnahme des fertigen Bauprojektes relevant für eine Erhebung der Anliegerbeiträge ist“.

Stadt Treuenbrietzen kooperierte mit Landesbetrieb

Im Oktober 2019 war die Stadt noch vom Datum der Abrechnung ausgegangen, die bis dahin nicht abschließend erfolgt war durch den Landesbetrieb Straßenwesen als Hauptbauherren für das Projekt in Kooperation mit der Kommune.

Christoph Höhne, der Bauamtsleiter in Treuenbrietzen, musste Anliegern nun erklären, warum sie doch Beiträge an der Belziger Straße zahlen müssen. Quelle: Thomas Wachs

„Leider war diese Rechtsklarheit zum damaligen Zeitpunkt nicht eindeutig belegt und führte zu der damaligen Aussage, keine Beiträge erheben zu müssen, welche dann auch in der Presse veröffentlicht wurde“, erklärt Christoph Höhne. Dem geschuldet waren die bereits gezahlten Vorausleistungen der Anlieger der Belziger Straße bereits 2019 durch die Stadt wieder zurückerstattet worden.

Keinerlei Spielraum für Treuenbrietzen

Bei der Archivierung von Projektunterlagen habe sich nun herausgestellt, dass ein wirksames und rechtsverbindliches Abnahmeprotokoll für die Belziger Straße aus dem Jahr 2017 existiert und somit vor dem 1. Januar 2019.

Somit müssen die Straßenbaubeiträge nun doch erhoben werden nach der Satzung, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Anlagen rechtsgültig war. Es gelte dafür die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Treuenbrietzen. Nach Prüfung durch Anwälte der Stadt sei klar, „dass von einer Erhebung der Straßenausbaubeiträge in diesem vorliegenden Fall nicht abgesehen werden darf“, erklärt Höhne. Die Stadt habe „in diesen Fällen keinerlei Ermessensspielraum“.

Somit müssen nun die Kosten, die der Stadt Treuenbrietzen vor der Änderung des KAG bei der Durchführung der Erneuerung von Straßen und deren Nebenanlagen entstanden sind, gemäß KAG und Straßenbaubeitragssatzung der Stadt umgelegt werden.

Stadt Treuenbrietzen bietet Stundung an

Vor Weihnachten sei dazu nun Eile geboten gewesen, weil die überraschenden Beitragsbescheide gemäß einer Frist „bis zum Ende des Jahres 2021 zugestellt sein müssen“, so Höhne.

Den Empfängern biete die Stadtverwaltung bei Bedarf umfangreiche Möglichkeiten an zur Stundung und Ratenzahlung. „Dazu können sie sich gern direkt an unsere Kämmerin der Stadt, Frau Anke Becker, wenden unter 033748/74755“, erklärt Bauamtsleiter Christoph Höhne gegenüber der MAZ und den Anliegern.

Von Thomas Wachs