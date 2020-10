Treuenbrietzen

Der weitere Anstieg von Corona-Zahlen im Stadtgebiet von Treuenbrietzen hat jetzt auch die vorübergehende Schließung eines Kindergartens zur Folge. Wie Bürgermeister Michael Knape am Donnerstagnachmittag der MAZ sagte, wird die Tagesstätte „ Anne Frank“ am Kiefernweg am Freitag sowie am Montag aus Vorsicht geschlossen bleiben.

Regelmäßig zum Coronatest in der Praxis

Hintergrund sind Kontakte von Erzieherinnen zu einer Arztpraxis in der Stadt, in der ein Corona-Fall unter Mitarbeitern am Donnerstag bekannt geworden ist. Auch die Praxis ist bereits geschlossen.

Elternteil positiv getestet

„Wir haben uns vorsorglich für die Schließung der Kindertagesstätte entschlossen, weil Kolleginnen sich in derregelmäßig für die routinemäßigen Coronatest eingefunden hatten“, sagt. „Somit können wir den Betrieb des Kindergartens nicht mehr sicherstellen, weil nicht genügend Kolleginnen, die keinen Kontakt hatten, zur Verfügung stehen“. Alle Eltern hätten entsprechende Informationen erhalten, so

Weiterer Grund für die Vorsorgemaßnahme zur Schließung sei gewesen, „dass auch ein Elternteil aus dem Bereich der Kita positiv auf das Coronavirus getestet worden sei“, erklärt der Bürgermeister. Verbindungen von Erzieherinnen anderer Tagesstätten zu der Arztpraxis habe es wohl nicht gegeben. „Das hat eine Umfrage unter den Kollegen ergeben“, so Knape.

Auch am Dienstag bleibt der Kindergarten „ Anne Frank“ geschlossen. „Da allerdings, weil die Mitarbeiterinnen Ruhe brauchen, um sich von ihrer Kollegin zu verabschieden, die nach einem tragischen Autounfall kürzlich verstorben ist“, so Knape. „Ab Mittwoch müssen wir dann wieder neu entscheiden.“

Bürgermeister Michael Knape hat in Treuenbrietzen die Schließung eines Kindergartens angeordnet aus Vorsicht. Quelle: Thomas Wachs

Für den Krisenstab der Stadtverwaltung sei die Schließung der Kita „eine schwierige Entscheidung gewesen“, sagt der Verwaltungschef. „Doch hätten wir nicht reagiert und es zeichnen sich Probleme ab, würde es sicher Vorwürfe hageln“, sagt der Bürgermeister. Er sei sich bewusst, „dass die Situation für die Eltern nicht einfach ist.“ Eine Verteilung der betroffenen Kinder in andere Häuser sei aber nicht möglich, „weil diese ja ohnehin alle ausgelastet sind.“

Sieben neue Coronafälle in der Stadt

Allgemein hat es im Bereich der gesamten Stadt Treuenbrietzen laut der Meldung des Gesundheitsamtes des Landkreises Potsdam-Mittelmark vom Donnerstag sieben neue Corona- Fälle gegeben. Gleichzeitig wurden vier Personen neu als genesen eingestuft. Damit liegt die Zahl der aktuell infizierten Personen im Stadtgebiet Treuenbrietzen nun bei 21. Das bestätigt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag der MAZ.

Höhepunkt in Marzahna wohl erreicht

Bürgermeister Knape geht davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionszahlen im zuletzt zum Schwerpunkt gewordenen Ortsteil Marzahna nun erreicht sei. „Auch wenn wir und der Kreis die aktuellen Zahlen nicht ortsgenau zuordnen können, zeichnen sich nun wohl in der Stadt neue Fälle aus verschiedenen Richtungen ab“.

