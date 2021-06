Brachwitz

Die Wogen schlagen hoch derzeit in der neu entfachten Debatte zur Lösung der alten Probleme mit maroden Ortszufahrten in Brachwitz. Anlass ist eine kürzlich erfolgte Meinungsabfrage des Ortsbeirates. Sie betrifft eine alte Idee, die nun aufgewärmt werden könnte.

Dabei könnte es zu einem Tausch von Straßen kommen. Weil die Stadt Treuenbrietzen und das Amt Niemegk seit Jahren finanziell nicht in der Lage sind, die völlig marode und viel zu schmale Ortsverbindung von Schlalach durch Brachwitz zur Bundesstraße 2 bei Buchholz zu sanieren, droht seit längerem eine Sperrung für den öffentlichen Verkehr.

MAZ-Leser kürten sie kürzlich in einer großen Umfrage zur schlechtesten Straße im gesamten Hohen Fläming.

Nur noch eine Straße ins Dorf

Damit wäre das Dorf Brachwitz mit seinen gut 190 Einwohnern nur noch über die einzig verbleibende Kreisstraße in Richtung Treuenbrietzen erreichbar.

Die Kreisstraße 6916 zweigt bei Treuenbrietzen von der Schlalacher Straße ab und führt nach Brachwitz. Quelle: Thomas Wachs

Neu zur Diskussion gestellt wird daher nun der Tausch der Zuständigkeit für die bisher kommunale Piste. Sie könnte vom Kreis Potsdam-Mittelmark übernommen und saniert werden. Treuenbrietzen wäre indes dann für die bisherige Kreisstraße zuständig. Die gut 1,2 Kilometer kurze und ebenfalls buckelige Strecke könnte mit einem Aufwand von circa 200.000 Euro eine neue Asphaltdecke erhalten.

Ortsbeirat wollte Stimmungsbild

„Entschieden ist aber noch gar nichts“, sagt Ortsvorsteher Maik Bünger angesichts der aktuellen Aufregung im Dorf. Es gebe „keinerlei Beschlüsse und schon gar keine konkrete Planung“, so der Ortschef. „Es ging uns als Ortsbeirat lediglich um ein Stimmungsbild“, sagt auch Marianne Bünger.

Maik Bünger ist Ortsvorsteher in Brachwitz Quelle: Thomas Wachs

Sie gehört mit Melanie Leben ebenfalls zum Ortsbeirat. Alle drei waren erst neu in die Kommualpolitik gestartet. „Uns war die im Ort bisher noch nicht besprochene Option des Straßentauschs neu unter den ansonsten bisher ja leider ohne Ergebnis diskutierten Alternativen zur Reparatur der Schlaglochpisten“, erklärt Marianne Bünger am Dienstag der MAZ.

Nur 36 Bürger für Straßentausch

Verteilt worden waren an jeden Haushalt rund 70 Informationsblätter mit der abschließenden Frage, ob sich die Bürger einen Tausch der Straßen vorstellen könnten. Dazu kamen 46 Antworten zurück. 36 Bürger stimmte zu, 15 waren dagegen.

„Die Form des Briefes war unsere Idee, um viele zu erreichen“, sagt Marianne Bünger. „Wegen Corona konnten ja eineinhalb Jahre kaum Sitzung stattfinden und erfahrungsgemäß ist die Teilnahme der Bürger beim Ortsbeirat auch sonst niedrig“, sagt die Ortsbeirätin.

Angesichts der Kritik am Vorgehen und der vielen offenen Fragen soll das Thema nun noch einmal öffentlich diskutiert werden. Dazu dient die Sitzung des Ortsbeirates am Abend des 16. August.

Kritiker fordern offizielle Abstimmung

„Zu solch einem wichtigen Thema hätten wir uns gleich eine Ortsversammlung gewünscht und vor allem eine offizielle Abstimmung“, sagt Ulrich Hörold. Er gehört zu den Kritikern, die nun gegen die Idee zur Übergabe der aktuell für größere Lastwagen gesperrten kommunalen Piste an den Kreis auf die Barrikaden gehen.

„Es könnte nach der aus unsere Sicht nicht transparenten Umfrage der Eindruck entstehen, dass es für die Übergabe an den Kreis schon eine Mehrheit im Dorf gebe. Das ist aber absolut nicht so“, erklärte Hörold am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung in Treuenbrietzen.

Bürger bangen um Idylle

Er und seine Mitstreiter fürchten, dass mit dem Ausbau als Kreisstraße eine bequeme Tangente geschaffen werden könnte, um von und zur Anschlussstelle in Linthe eine Umfahrungsstrecke zur Entlastung bei Staus auf den Autobahnen 9 und 10 zu schaffen.

Der maroden kommunalen Straße zwischen Schlalach, Brachwitz und der B 2 droht seit Jahren die Schließung. Gesperrt ist sie schon für Lastwagen. Quelle: Thomas Wachs

„Dann wäre es hier vorbei mit der Idylle im Dorf“, sagte Ronny Reitzner. Der ehemalige Potsdamer ist mit sein Frau Tanja und zwei Kindern ganz bewusst vor eineinhalb Jahren aus dem Ballungsraum Frankfurt am Main in das Dorf gezogen, „um unseren Kindern Ruhe und Natur zu bieten“, sagt Tanja Reitzner.

Chaos bei Sperrung der Autobahn

Michaela Schomäcker wohnt direkt an der Ortsdurchfahrt. „Wenn die Autobahn gesperrt ist, rollen Autos hier jetzt schon so dicht, dass man kaum vom Hof kommt“, sagt sie am Dienstag beim Ortstermin mit der MAZ. „Wenn künftig dann auch noch Lastwagen hier offiziell durch das Dorf rollen dürfen, sind diverse Sicherheitsprobleme vorprogrammiert an der engen Straße“, fürchtet auch Einwohner Christian Greth.

Bürger in Brachwitz fürchten mehr Lkw-Verkehr auf der Ortsdurchfahrt, sollte die Straße zwischen Schlalach und der B2 ausgebaut werden. Quelle: Thomas Wachs

Für eine Lösung zur Reparatur der Schlaglochpisten stark gemacht hatte sich neben dem Ortsbeirat auch Anja Schmollack, die Chefin der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Rainer Genilke, der verkehrspolitische Sprecher der CDU im Landtag, trug das Thema nach einem Ortstermin in die Kreistagsfraktion. „Dort stellte es CDU-Fraktionschef Martin Szymczak auch den anderen Fraktionen vor“, erklärt Schmollack zum Werdegang der neuen Überlegung.

Kreistag erwartet Votum aus Dorf

Der Kreistag sei offen für die Behandlung dieses Anliegens zum Straßentausch. „Doch wären dafür ein Stimmungsbild und ein Antrag aus dem Ortsbeirat heraus nötig“, so Schmollack. „Die Alternative wäre die Sperrung der für viele Pendler wichtigen kommunalen Straße“, sagt die Stadtverordnete.

Riesig sind die Schlaglöcher und die Finanzprobleme zu deren Sanierung auf der maroden Straßen zwischen Schlalach, Brachwitz und der B 2. Quelle: Thomas Wachs

Der Ortsbeirat will angesichts der aktuellen Kritik nun seine Sitzung im August nutzen, um alle Optionen zum Streitthema nochmals zu beleuchten vor einer Entscheidung. Dabei sein werde auch Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos). „Für uns ist das Ergebnis der Abfrage noch nicht eindeutig genug. Zwar gab es eine Mehrheit. Es haben aber zu wenige Bürger mitgemacht“, sagt Ortsbeirätin Marianne Bünger am Dienstag der MAZ.

Von Thomas Wachs