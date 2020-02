Bibliothek öffnet ihre Pforten am neuen Standort

Treuenbrietzen

Spannend sollte es sein und natürlich muss es unterhalten. Die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Grundschule Treuenbrietzen wissen ganz genau, was ein gutes Buch ausmacht. Action und Abenteuer dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Und auch der Titel muss packend sein, da sind sich die Schüler der 4a und 4b einig.

Und sie können sich direkt in Literaturkritik üben: Denn gleich wird das Geheimnis gelüftet, welches Buch sich im mysteriösen braunen Sack befindet, der auf dem Bibliotheksstuhl liegt. Das Besondere: Er steht nicht irgendwo, sondern in den nagelneuen Räumen der Bibliothek Treuenbrietzen.

Erster Tag an neuem Standort

Montagmorgen in der neuen Treuenbrietzener Bibliothek. Die Bücher sind ordentlich sortiert, warmes Licht scheint auf die Regale. Die jungen Literaturkritiker haben es sich auf dem Boden bequem gemacht. Sie sind die ersten, die die neuen Räumlichkeiten der Bibliothek nutzen können. Und somit zugleich einweihen.

„Heute ist der erste Tag am neuen Standort“, erklärt Bibliothekarin Kathleen Coenen-Seehaus. Denn hinter der Bücherei liegen bewegte Zeiten. Zunächst in der Großstraße 1 angesiedelt, folgte 2017 der Umzug in die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule in der Marienkirchstraße. Doch auch hier konnten es sich die Bücher nicht so richtig gemütlich machen: „Der Standort war nur für den Übergang“, sagt Kathleen Coenen-Seehaus. Jetzt erst seien sie am neuen Standort angekommen. „Es fühlt sich sehr schön an“, resümiert sie.

Mehrere Einrichtungen unter einem Dach

Denn nun ist die Bibliothek wieder im Herzen von Treuenbrietzen anzufinden. Das neue Domizil in der Großstraße 61-63, wo ehemals ein Aldi-Supermarkt war, dürfte vielen Treuenbrietzenern bekannt sein.

Die neuen Räumlichkeiten der Bibliothek Treuenbrietzen Quelle: Johanna Apel

Ab jetzt außerdem ebenfalls unter dem selben Dach: Das Familienzentrum, die Stadtinformation und die Kita-Verwaltung. Zwar gibt es für die Einrichtung noch keinen festen Namen, aber man könne es als ein „Gemeinwesenzentrum“ verstehen, erklärt Ronny Kummer. Der städtische Fachbereichsleiter für Soziale Arbeit führt weiter aus: „Zwischen den einzelnen Bereichen gibt es Synergien“, weshalb sich ein gemeinsames Gebäude anbiete.

Offizielle Eröffnung steht noch aus

Noch wird getüftelt und geräumt, gewerkelt und geputzt. Zwar finden seit Montag bereits die ersten Kurse statt, so etwa das Eltern-Kind-Projekt „Prekip“, aber ein offizieller Eröffnungstermin der Einrichtung steht noch aus.

Die Bücherei wird ab Dienstag bereits ihre Pforten öffnen. Dann können Bibliothekskunden das Angebot wie gehabt nutzen. Somit sind die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Grundschule den anderen Bibliotheksbesuchern einen Schritt voraus. Immerhin können sie sich schon ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen.

„AusLese“ auf Tour in Treuenbrietzen

Zurück zum Buch im Sack. Mittlerweile hat Tanja Kasischke das Geheimnis gelüftet, das Buch also aus dem Sack gelassen. Die Journalistin und Rezensentin für Kindermedien ist im Rahmen der Literaturvermittlungsreihe „AusLese“ angereist. Denn die erste Veranstaltung im neuen Domizil der Bibliothek steht ganz im Zeichen der „AusLese“-Reihe. Diese ist fester Bestandteil der Leseförderung und Literaturvermittlung an Grundschulen in Brandenburg. Gefördert wird die Reihe vom Friedrich-Bödecker-Kreis, dessen Ziel die „aktive Teilnahme von Kindern und Jugendlichen am literarischen Leben“ ist.

Wie Tanja Kasischke selbst erklärt, sollen Kinder durch die Veranstaltung „zum Lesen angeregt und methodisch an Literatur herangeführt werden. Gleichzeitig aber auch die Bibliothek als Lernort kennenlernen.“

Das ist das Buch im Sack

Dabei ist natürlich das Buch im Sack behilflich. Und das heißt an diesem Tag „die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch“. Für Tanja Kasischke eignet sich das 2019 erschienene Buch von Gregor Wolf als „guter altersgerechter Lesestoff“.

Bibliothekarin Kathleen Coenen-Seehaus (l.) und Tanja Kasischke, Journalistin und Rezensentin für Kindermedien, präsentieren das "Buch im Sack Quelle: Johanna Apel

Das sehen auch die Schüler der 4a und 4b so. Als Tanja Kasischke einzelne Passagen aus dem Buch vorträgt, wird gelauscht, gekichert und gestaunt. Die Journalistin weiß die Kinder einzubinden und bezieht sie immer wieder durch Zwischenfragen ein. An was erinnert euch diese Szene? Wie wirkt diese Figur auf euch? Was könnte diese Abschnitt bedeuten? Die Kinder raten eifrig mit und versuchen, die Geschichte weiterzudenken.

Ende wird nicht verraten

Sprechende Bäume, mutige Abenteurer, lustige Ritter und geheimnisvolle Muscheln: Das von Tanja Kasischke vorgestellte Buch schlummert voller Geschichten und scheint eben jene Ansprüche zu erfüllen, die die Grundschüler an ein gutes Buch haben. Wollen sie allerdings wissen, wie es mit Leopold Morsch und seinem Freund, dem wandelnden Baum, weitergeht, müssen sie es selbst weiterlesen.

Denn das Ende wurde an dem Vormittag nicht verraten. Wer das Buch nun in der Bibliothek ausleihen möchte, sollte allerdings schnell sein. Als Tanja Kasischke am Ende ihrer Lesung fragt, wer denn jetzt Lust bekommen habe, das Buch zu lesen, strecken mehrere Kinder ihre Hände empor. Gut, dass es noch viele andere Bücher in der Treuenbrietzener Bibliothek gibt, die jetzt ein neues Zuhause gefunden haben.

Von Johanna Apel