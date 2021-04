Ausbau der B2-Ortsdurchfahrt Dietersdorf: Anlieger vorab zur Kasse gebeten

Dietersdorf

Noch bevor überhaupt die Bauarbeiter anrücken, erhalten Grundstücksbesitzer an der Ortsdurchfahrt Dietersdorf erste Rechnungen ins Haus. Für die ab diesem Jahr vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg geplant komplette Sanierung der Bundesstraße 2 in der Ortslage wird die Stadt Treuenbrietzen bald Vorausbescheide verschicken. Das beschlossen die Stadtverordneten.

Stadt zahlt für Nebenanlagen

Die von den Immobilienbesitzern zu tragenden Summen beziehen sich auf die Anliegerbeiträge. Sie werden laut Satzung erhoben von der Stadt. Sie ist für den Ausbau der Nebenanlagen wie Gehwege, Laternen, Regenentwässerung und Grundstückszufahrten zuständig. Sie muss dafür zahlen und erhebt dazu auch Beiträge von den Anliegern. Nach der landesweiten Änderung der Straßenausbaubeiträge müssen diese nur noch für ihre neuen Zufahrten und Regenwasseranschlüsse zahlen, aber nicht mehr für neue Gehwege.

Bescheide flattern bald ins Haus

Klar ist laut dem Beschluss vom Montagabend, dass 90 Prozent der auf die Anlieger umlegbaren Kosten demnächst über die Vorausbescheide erhoben werden. Das Verfahren hat die Stadt in Vorjahren bereits auch in anderen Projekten angewendet. „Doch kommen die Bescheide noch nicht sofort ins Haus“, erklärt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Denn wie hoch die Summen konkret sein werden, stehe noch nicht fest. „Das können wir erst sagen, wenn das Ergebnis der Ausschreibungen für die Bauleistungen vorliegt, die demnächst verschickt werden vom Landesbetrieb als Haupt-Bauherr“, erklärt der Verwaltungschef am Mittwoch gegenüber der MAZ.

Fördergeld noch nicht sicher

Die Stadt erwartet für die Kosten in ihrer Zuständigkeit eine bislang geschätzte Summe von rund 560.000 Euro. Beantragt sei auch Fördergeld, um die nicht auf die Anlieger umlegbaren Kosten mit zu finanzieren. „Eine Zusage dafür liegt uns vom Land aber noch nicht vor“, erklärt der Bürgermeister.

An der Bushaltestelle Dietersdorf ist beim Ausbau der Ortsdurchfahrt eine Mittelinsel neu geplant. Quelle: Thomas Wachs

Überhaupt lassen die Finanzen das Projekt noch am seidenen Faden hängen. „Das Ausschreibungsergebnis wird zeigen, ob wir und das Land uns diese Summen dann so leisten wollen und können“, erklärt Knape. „Im Moment erleben wir Ausschläge nach oben wie auch nach unten bei den Baukosten gegenüber den Schätzungen.“

Daher sei aktuell unklar, ob der Bau überhaupt noch in diesem Jahr beginnen kann, wie bislang geplant. Das Projekt ist bereits lange geplant, wurde in den zurückliegenden Jahren aber immer wieder verschoben wegen diverser Probleme.

Vollsperrung über Monate

Die Anwohner waren zuletzt im Oktober 2020 vom Landesbetrieb und dem beauftragten Planungsbüro über den Stand der Baupläne informiert worden. Angesetzt sind zwölf Monate Bauzeit. Neun davon unter Vollsperrung. Diese blieb strittig im Ort. Daran werde aber festgehalten, um schneller und sicherer bauen zu können.

Vor allem örtliche Firmen – unter anderem für Holztransporte – sowie die Agrargenossenschaft hatten Probleme gesehen, um ihrer Betriebe zu erreichen, ohne die weite Umleitung nutzen zu müssen. Diese führt offiziell von Marzahna über Niemegk nach Treuenbrietzen und umgekehrt.

Kooperation für interne Umleitung

Inzwischen sei in Kooperation aber eine Lösung gefunden worden, um den Anliegerverkehr innerorts zu ermöglichen, hieß es vor den Stadtverordneten. Geplant ist der Ausbau in mehreren Abschnitten. Innerorts sollen dann die Straßen Im Winkel und Zum Freibad eingebunden werden für den Anliegerverkehr.

Am Ortseingang Dietersdorf wird die alte Verkehrsinsel überarbeitet. Quelle: Thomas Wachs

Zudem ist geplant, den Ziegeleiweg zu nutzen. Er soll in der Verlängerung am Freibad vorbei bis nach Schwabeck so verbessert werden, dass er für Anlieger und vor allem Fahrzeuge der Agrargenossenschaft Feldheim nutzbar ist. Diese fahren regelmäßig auch Stallanlagen in Dietersdorf an. An den Kosten für diese interne Umleitung wollen sich auch örtliche Firmen beteiligen, hieß es in der Stadtverordnetenversammlung.

Von Thomas Wachs