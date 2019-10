Endspurt auf Radroute: Dritter Abschnitt wird betoniert

Treuenbrietzen

Voll gesperrt ist ab sofort erneut der Waldweg in Richtung Frohnsdorf. Zwischen der Neuen Hufenstraße in Treuenbrietzen und der Straße nach Lüdendorf am ehemaligen Selterhof müssen Passanten Umleitungen in Kauf nehmen. Dort haben jetzt die Bauarbeiten für den dritten und vorerst letzen Abschnitt der Radstraße im Nieplitztal begonnen.

Auch zwischen dem Abzweig des Wanderweges zum Forellenteich und dem Selterhof wird die knapp 1,2 Kilometer lange Strecke nun noch mit Betonspuren ausgebaut. So erfolgte dies in den zurückliegenden Jahren seit 2015 bereits auf zwei kürzeren Abschnitten zuvor.

Komplett gefördert über den Landkreis

Auch für die neuen Arbeiten hat die Stadt Treuenbrietzen als Bauherr jetzt wieder eine komplette Förderung in Höhe von 800.000 Euro erhalten. Das Geld ist – in Kooperation mit der Stadt bei der Beantragung – vom Landkreis Potsdam-Mittelmark aus Fördertöpfen zum Ausbau überregionaler Radstrecken ausgereicht worden.Damit flossen dann insgesamt gut eine Million Euro in die drei Bauabschnitte im Nieplitztal. Dort entlang verlaufen die Tour Brandenburg sowie der Route 4 der Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen.

Für Radfahrer geht es bei Treuenbrietzen ab Jahresende auf Beton auch weiter bis zum Selterhof. Quelle: Thomas Wachs

Teil des aktuellen Projektes ist nun auch die fast 400 Meter lange Anbindung der ersten Ausbaustrecke in der Neue Hufenstraße bis zur Servicezufahrt des Krankenhauses. Sie war erst jetzt ins Auge gefasst worden, weil diese von Schlaglöchern geprägte Strecke zunächst noch als Zufahrt schwerer Baufahrzeuge zum Krankenhauskomplex genutzt wurde. Dort ist inzwischen der Neubau eines zusätzlichen Gebäudes aber abgeschlossen.

Fertig bis zum Jahresende

Die Betonarbeiten für die Radroute auf dem auch weiterhin von sonstigen Nutzern befahrbaren Weg beginnen jetzt am Selterhof. Bis zum Jahresende sollen sie dann an der Neuen Hufenstraße abgeschlossen sein. „Die neue Strecke gilt als Pilotprojekt“, erklärt Treuenbrietzens Bauamtsleiter Christoph Höhne. Mit der Ausführung in Beton soll getestet werden, ob es damit weniger Probleme gibt durch Wurzelaufbrüche, als an bislang in Asphalt ausgeführten Radfernwegen im Land.

Der neue Abschnitt soll auch eine Querverbindung zwischen dem Europaradweg R 1, der über Bad Belzig und Brück in Richtung Berlin verläuft, und dem Rundkurs „Flaeming-Skate“ im Nachbarkreis Teltow-Fläming beflügeln. Dazu waren mal Pläne verfolgt worden, um die weitere Strecke vom Selterhof aus am Ausflugslokal „Alte Eiche“ in Frohnsdorf vorbei bis nach Lindow im Nachbarkreis auszubauen.

Landesweiter Rundkurs durch Region

Die Tour Brandenburg erreicht als landesweiter Rundkurs von Bad Belzig kommend im Ortsteil Lobbese das Stadtgebiet von Treuenbrietzen. Über Marzahna, Schwabeck und Lüdendorf geht es zum Selterhof und von dort über die Neue Hufenstraße nach Treuenbrietzen. Im weiteren Verlauf der Strecke sind Bardenitz und Frohnsdorf angebunden, bevor die Route an der B 102 weiter nach Teltow-Fläming verläuft.

Lesen Sie mehr zum Thema auch hier:

Die Tour Brandenburg gehört zu den längsten Radfernwegen Deutschlands. Insgesamt ist der Kurs mehr als 1100 Kilometer lang. Der Rundweg um Berlin wurde im Juli 2007 offiziell eröffnet.

Zudem liegt der nun bei Treuenbrietzen im Ausbau befindliche weitere Abschnitt auf der Radroute 4, die von der Arbeitsgemeinschaft der 31 Städte mit historischen Stadtkernen ausgewiesen wurde, um ihre Mitgliedsorte zu verbinden.

Von Thomas Wachs