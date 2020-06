Nach dem Studium der Kunst und Grafik in Ost-Berlin unternahm der junge Maler Gerhard Olbrich (1927-2010) per Fahrrad eine Studienreise nach Italien. Zahlreiche Bilder zeugen davon. Olbrich absolvierte keine Bildhauer-Ausbildung.

Nach dem Mauerbau 1961 flüchtete er nach Westdeutschland und wohnte seitdem in Bremerhaven. Er arbeitete von 1975 bis 1993 als Lehrer für künstlerisches Zeichnen und Werken am Gymnasium in Langen bei Bremerhaven.

Als Künstler beschäftigte sich Olbrich mit vielen Themen, Materialien und Techniken der Malerei, Grafik, Kalligraphie, Kupfertreib- und Emaillearbeiten. Er schuf Mosaike, Reliefs, Glasfenster und sakrale Gegenstände, sowie später Skulpturen und Bronzefiguren.

Olbrich war Bühnendekorateur, Buchillustrator, Kirchenmaler und Bildhauer aus eigenem Antrieb. Bekannt wurde er mit der Gestaltung von Kirchenfenstern in Meiningen, Berlin, Niemegk, Mittenwalde, Wandlitz, Wünsdorf und Lörrach sowie mit den Skulpturen in Bremerhaven.

Gerhard Olbrich war mit der Sängerin und Pianistin Ilse-Marie Olbrich verheiratet. Sie lebten in Bremerhaven-Leherheide. Der Sohn ist Kardiologe in Langen ( Hessen). Die Tochter ist Pianistin an der Universität Augsburg.