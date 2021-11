Auszeichnung für engagierte Berufsvorbereitung der Schulen von Treuenbrietzen und Ziesar-Görzke

Treuenbrietzen/Ziesar

Grund zur Freude gibt es an der Gesamtschule in Treuenbrietzen sowie am Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke. Sie gehören zu den 40 Bildungsstätten im Land Brandenburg, die jetzt vom „Netzwerk Zukunft“ für hervorragende Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet wurden.

Die Treuenbrietzener Akteure erhielten das Siegel zum ersten Mal verliehen, während der Titel in Ziesar für weitere vier Jahre verteidigt werden konnte.

Preis wird seit 2009 verliehen

Zum 12. Mal hatten sich allgemeinbildende Schulen im Land Brandenburg um den seit 2009 verliehenen Titel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studien-Orientierung 2021 – 2025“ beworben. Nun erhielten 19 Schulen erstmalig das Berufswahl-Siegel. Weitere 21 Schulen konnten ihren Titel verteidigen.

Bildungsministerin Britta Ernst eröffnet Festakt

Damit wird das Engagement der Schulleitungen und Lehrkräfte gewürdigt, die in hervorragender Weise ihre Schülerinnen und Schüler im Prozess der Berufs- und Studienorientierung begleiten. Verliehen wurden die Anerkennungen am Dienstagnachmittag bei einem Festakt in der Staatskanzlei Potsdam nach Begrüßung durch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

So gebe es im Schulzentrum Ziesar-Görzke seit Jahren eine hohe Vermittlungsquote für Schulabgänger in Berufe und eine geringe Zahl an Abbrechern in der Berufsausbildung unter ehemaligen Schülern, lobten die Laudatoren. Dazu trage auch eine eigene Kontaktmesse der Schule mit Betrieben bei. Das Motto „Schule fürs leben“ erhalte so einen direkten Praxisbezug, hieß es bei der Verleihung des verteidigten Zertifikates.

Für die Gesamtschule Treuenbrietzen lobten die Laudatoren die breiten Bemühungen zum Kontakt mit der Praxis verschiedener Berufe schon während der Schulzeit. So können Schülerinnen und Schüler Führerschein für Bohrmaschinen, Küchengeräte und sogar für einen Schweißbrenner erwerben, erklärt der Laudator zum Erfolgsrezept.

Enge Kontakte zu Treuenbrietzener Betrieben

Bereits vor der Umstrukturierung zur Gesamtschule setzte das Gymnasium in Treuenbrietzen auf enge Kontakte zur Berufsvorbereitung mit örtlichen Arbeitgebern wie dem Johanniter-Krankenhaus sowie den Firmen der Gerätewerke.

In der Staatskanzlei Potsdam sind Schulen geehrt worden für hervorragende Berufsorientierung ihrer Schule. Quelle: Stefan Gloede / Netzwerk Zukunft

Allgemein habe das Auszeichnungsverfahren – bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden erschwerten Rahmenbedingungen an den allgemeinbildenden Schulen – unter besonderen Herausforderungen gestanden. Bewerbungs-, Prüfungs- und Auditverfahren wurden teilweise komplett digital durchgeführt.

Auszeichnung gilt vier Jahre Die Auszeichnung Berufswahl-Siegel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung“ wird seit 2009 alle zwei Jahre an allgemeinbildende Schulen der Sekundarstufe I und II vergeben vom Netzwerk Zukunft. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Landesregierung, Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern, der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg und des DGB Bezirks Berlin-Brandenburg. Eine Jury aus Mitgliedern des Netzwerkes sowie Vertreterinnen und Vertretern der Agenturen für Arbeit im Land Brandenburg hat auf Grundlage eines zweistufigen Bewerbungsverfahrens entschieden, welche Schulen ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung gilt vier Jahre, dann steht eine Rezertifizierung an. Aktuell tragen ab 2021 insgesamt 90 Schulen den Titel.

„Es ist bemerkenswert, dass trotz der erschwerten Rahmenbedingungen so viele Schulen an diesem Auszeichnungsverfahren teilgenommen haben“, sagt Angela Unger, die Koordinatorin für das Berufswahl-Siegel beim Netzwerk Zukunft – Schule und Wirtschaft für Brandenburg.

Berufliche Orientierung in schwieriger Zeit

„Gleichzeitig beeindruckte unsere Jurymitglieder das hohe Engagement der teilnehmenden Schulen, die berufliche Orientierung gerade in dieser schwierigen Zeit nicht zu vernachlässigen und sogar weiter auszubauen“, sagte Wolfgang Spieß, der erste Vorstand des Netzwerkes Zukunft und Geschäftsführer Bildung der Industrie und Handelskammer Potsdam (IHK).

Auszeichnung als wichtiger Standortfaktor

Die hohe Zahl der Ausgezeichneten verdeutliche, dass sich viele Schulen der immer wichtiger werdenden beruflichen Orientierung engagiert annehmen. „Dabei werden sie von regionalen Partnern wie Betrieben, Kommunen, Kammern, Bildungsträgern und wissenschaftlichen Einrichtungen unterstützt“, erklärt Spieß. „Für viele Schulen ist die Auszeichnung inzwischen ein wichtiger Standortfaktor bei der Anwahl durch Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.“

Von Thomas Wachs