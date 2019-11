An Verkehrsinsel gegen Baum geschleudert

Dietersdorf

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 in Dietersdorf ist am Donnerstag ein Mann leicht verletzt worden. Der 68-Jährige war mit seinem Auto aus dem Landkreis Oberhavel im Bereich der Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Treuenbrietzen von der Straße abgekommen. Der Opel-Insignia Kombi prallte zur Mittagszeit circa 50 Meter nach dem Ortseingang gegen einen Baum.

Ersthelfer versorgten den Fahrer, der allein im Auto unterwegs war, in der benachbarten Bäckerei. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Kraftfahrer später in ein Krankenhaus. Dort konnte er nach Informationen der Polizei bereits am Nachmittag wieder entlassen werden.

Kreisbrandmeister zufällig zur Stelle

„Erste Informationen, wonach eine Person im Unfallauto eingeklemmt sein sollte, bestätigten sich zu Glück nicht“, berichtet Olaf Fetz, der Stadtbrandmeister von Treuenbrietzen gegenüber der MAZ. Allerdings hatte es an dem Fahrzeug einen Brand im Motorraum gegeben.

Dieser konnte jedoch umgehend von Kreisbrandmeister Jens Heinze gelöscht werden. Er griff mit Hilfe seines Auto-Feuerlöschers ein. Heinze war durch Zufall im Ort unterwegs, als sich der Unfall kurz vor 12 Uhr ereignete.

Auto erlitt Totalschaden

Für die Feuerwehr war der Einsatz innerhalb von 45 Minuten beendet. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden durch ein Spezialunternehmen. Die Bundesstraße war für die Hilfs- und Bergungsarbeiten vorübergehend halbseitig gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht.

Erst am Dienstagabend hatte es auf der Bundesstraße 2 – nur wenige Kilometer entfernt bei Marzahna – eine schwere Kollision mehrerer Fahrzeuge gegeben. Dabei waren drei Autofahrer verletzt worden – zwei davon schwer.

An der in Bananenform gebauten Verkehrsinsel in Dietersdorf hatte es in den zurückliegen Jahren bereits mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Daher wird im Zuge der vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg seit längerem geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt erwogen, die Insel neu zu gestalten.

Von Thomas Wachs