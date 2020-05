Sagen aus dem Fläming mal ganz anders erzählt

Treuenbrietzen

So hätte es auch sein können. Eben ganz anders, als bisher angenommen. „Es ist höchste Zeit, die Dinge einmal richtig zu stellen“, sagt Heiko Hesse.

Der MAZ-Journalist und Autor aus Brandenburg an der Havel hat sich für das frisch erschienene Buch „13 sagenhafte Geschichten“ einige Überlieferungen aus dem umfangreichen Schatz der Fläming-Region vorgenommen. Die meisten spielen im Raum Treuenbrietzen.

Anzeige

Zur Galerie Fotograf Thomas Block-Deponte hat Bilder aus dem Raum Treuenbrietzen beigesteuert für das Buch „13 –Sagenhafte Geschichten“.

Nach der nun von Hesse vorgelegten Interpretation des Geschehens könnten sie so aber auch an vielen anderen Orten angesiedelt sein. Gleiches trifft zu für die Fotos von Thomas Block-Deponte. Durchweg in Schwarz-Weiß gehalten und mit eigener Handschrift des einst aus Brück stammenden Potsdamer Hobby-Fotografen erfasst, ergänzen sie die Erzählungen im gemeinsamen Buch.

Weitere MAZ+ Artikel

Fotograf Thomas Block-Deponte steuerte die Bilder bei zum Sagen-Buch. Quelle: Thomas Wachs

Für Kenner der Region sind viele Bilder schnell verortet in Treuenbrietzen und Umgebung. Über den Schwanenteich geht der Blick zur Nikolaikirche. In der Töpferstraße mit uralten Fassaden ist die Zeit stehen geblieben. Schlalach, Rietz oder Lobbese zeigen Natur und Landschaft. Ein Schwan schwimmt in einem Zarth-Teich und die markante Ecke eines Fachwerkhauses lässt die Hakenbuden identifizieren.

Einiges anders, als es scheint

Nicht wiedererkennen dürften Leser indes viele der sagenhaften Geschichten im Buch. Heiko Hesse erzählt sie mit seiner Phantasie. Nie so, wie das Volk sie kennt im Fläming. Und so ist bei ihm einiges anders, als es scheint. Riesen und Drachen beispielsweise sind weder finster noch bösartig. Der Autor verleitet dazu, die eigene Sichtweise zu ändern. Hesse gibt den Sagen seine eigene Handlung.

So erfahren die Leser bei ihm, dass die stattliche Marienkirche ja mal viel größer geplant gewesen sei. Auch holt er das aus der berühmten Küchenmoritat bekannte Sabinchen mal wirklich nach Treuenbrietzen, wo ansonsten ja lediglich der mordende Schuster daheim gewesen sein soll. Auch geht es um ungewöhnliche Drachen, bemerkenswerte Riesen, kluge Frauen oder listige Wirte.

Ein Riese, der Riesen liebt

Der Riese vom Keilberg indes wird in die Moderne geholt. „Es ist mal eine schwule Geschichte geworden“, erzählt Hesse. Der Riese hält sich mit seinen Steinwürfen nämlich die Dorfbewohner in Bardenitz und Umgebung vom Hals, damit diese nicht mitbekommen, dass er andere Riesen liebt. „Auch eine lesbische Geschichte von zwei Maiden gibt es in unserem Buch“, erzählt Heiko Hesse.

Thomas Block-Deponte fand seine Motive rund um Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Block-Deponte

Immer mit einem schalkhaften Blick stellt der 1964 in Berlin geborene Journalist Sagen, Märchen und regionale Erzählungen in einen anderen Zusammenhang. „Einige erzähle ich auch endlich mal zu Ende“, sagt Hesse. Er sieht sich in der Tradition fahrender Schüler, Kaufleute, Minnesänger, Hofnarren und Spielleute, die über Jahrhunderte Geschichten weitererzählt haben. So werden sie durch die Welt getragen und lebendig gehalten.

Thomas Block-Deponte ließ sich für seine Fotos von den nun ganz neu erzählten Sagen inspirieren. „Es ist kein Fotobuch“, stellt der hauptberuflich als Bauleiter und Prokurist einer Treuenbrietzener Firma tätige Fotograf klar. Sorgsam gesucht habe er nach neuen Motiven, die zu den jeweiligen Geschichten passen. „Wie stelle ich einen Drachen dar, der am Lindenberg bei Niebel hauste, ohne ein Drachen zu fotografieren?“

Schnapsfläschchen am Eichenbaum

Block-Deponte wurde fündig für alle Episoden. Etwa mit dem Foto einer Kette kleiner Flaschen an einem Eichenbaum bei Niebel. Es ziert nun die Geschichte vom Schäfer, der den ersten Schnaps schuf.

Fast drei Jahre hat das Gemeinschaftswerk Zeit gebraucht. Wichtig war den Autoren eine hochwertige Aufmachung. „Das Buch hat eine Fadenbindung, ein Lesezeichenbändchen und ein Papier, das den Fotos Brillanz schenkt“, erklärt Heiko Hesse. „Wer E-Books verschmäht, weil ihm das haptische Element beim Lesen fehlt, wird ’Dreizehn’ genießen“, hofft der Autor.

Wert gelegt haben die Autoren auf eine hochwertige Verarbeitung ihres Buches. Quelle: privat

Das nächste Buch sei schon geplant. „Dann soll es umgekehrt sein“, erklärt Thomas Block-Deponte. Zu seinen Fotos will Heiko Hesse dann Geschichten schreiben.

Das Buch „13 sagenhafte Geschichten“ ist erschienen im Wiesengrund-Verlag in Wiesenburg unter der ISBN-Nummer 978-3-944879-73-4. Es hat 120 Seiten und kostet 12,90 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Von Thomas Wachs