Bangen und Ackern für den Saisonstart im Flämingbad Dietersdorf 

Dietersdorf

Alle Jahre wieder das gleiche Spiel. Erst die große Sorge, ob alles überhaupt zu schaffen ist, die Technik mitspielt und genügend Helfer zur Verfügung stehen. Und dann gehen die Tore doch irgendwann wieder auf im Flämingbad Dietersdorf.

Immer wieder neue Sorgen

Dort wird seit Wochen nun schon wieder emsig dafür geackert, dass auch dieses Jahr der Saisonstart wieder gelingen kann. Eine besonders große Sorge treibt die Akteure des Sportvereins Flämingbad Dietersdorf jedoch aktuell noch um. Denn sah es im vorigen Sommer noch gut aus, dass für die neue Saison auch ein junger Rettungsschwimmer zur Verfügung steht für die Badaufsicht, klafft nun doch eine Lücke auf dem unabdingbaren Posten.

Kurz vor dem Saisonstart ist klar, dass aktuell niemand bereit steht, der den in vielen Jahren zuvor bis ins hohe Alter immer noch aktiven Hans Sievers ablösen sollte. „Aus privaten Gründen kann unser frisch ausgebildeter Rettungsschwimmer seinen Dienst vorerst nicht antreten“, sagt Jennifer Guthe.

Stadt gab Betrieb an Verein ab

Sie gehört seit Herbst 2020 zum dreiköpfigen Vorstand des Vereins mit gut 25 Mitgliedern. Er sichert seit Jahren den Betrieb des Freibades am Rande des Dorfes. Eigentümerin des Mitte der 1970er-Jahren mit Hilfe der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) gebauten Freizeitstätte ist die Stadt Treuenbrietzen. Sie übertrug den Betrieb aber voll an den Verein.

Im betagten Flämingbad Dietersdorf erhielt das Gebäude vor dem Saisonstart jetzt einen neuen Anstrich. Quelle: Thomas Wachs

Eifrig ist der Kern von fünf bis zehn Helfern seit Wochen nach Feierabend und am Wochenende dort nun wieder im Einsatz, um die Rasenflächen zu mähen, die Technik in Schwung zu bringen und immer wieder überraschende neue Probleme zu lösen. Erste Malerarbeiten sind erledigt. Das Gebäude mit Imbiss und Sanitäranlagen erhielt einen neuen Anstrich. Auch der markante Rettungsschwimmerturm soll noch frische Farbe bekommen.

Das Wasser läuft bereits

Großes Sorgenkind sind allerdings diesmal die Fugen in dem einst aus Beton gefertigten großen Schwimmbecken. „Wir bangen noch darum, ob sie dicht sind“, sagt Jennifer Guthe am Montagabend zum Feierabend nach dem nächsten Arbeitseinsatz. Da läuft in großen Schwimmbecken bereits das Wasser ein. „Dann müssen wir noch die Wasserprobe abwarten“, so Guthe.

Die Akteure sind optimistisch, dass es auch dieses Jahr wieder gelingen wird mit vereinten Kräften, das Bad fast rechtzeitig zum Start der großen Sommerferien betriebsbereit zu haben. Wenn alles klar gehe, soll möglichst Anfang Juli geöffnet werden.

Das betagte Flämingbad Dietersdorf hält jedes Jahr neue Überraschungen bereit für die eifrigen Helfer vor dem Saisonstart. Quelle: Thomas Wachs

Von Jahr zu Jahr aber stellt sich immer wieder neu die große Frage, ob das betagte Flämingbad mit viel Sanierungsbedarf in Regie des Sportvereins überhaupt noch eine Zukunft haben kann. „Nächstes Jahr werden wir ohne finanzielle Hilfe von außen wohl nicht klar kommen, das zeichnet sich schon ab“, erklärt Jennifer Guthe. Denn unter anderem neuer und teurer Filterkies für die Wasseraufbereitung müsse auf jeden Fall her.

Unterstützung nach Feierabend

Tatkräftige Unterstützung erhalten die Helfer aktuell auch schon wieder von zwei Polen. Sie sind im benachbarten Marzahna in einem Metallbaubetrieb beschäftigt. „Nach Feierabend haben sie – wie schon in den Vorjahren – wieder hier angefragt, ob sie uns bei den Vorbereitungsarbeiten helfen können“, sagt Sandra Guthe-Lehmann dankbar.

„Weitere Helfer können wir immer gut gebrauchen in der Vorbereitung aber auch für den Betrieb am Imbiss und vor allem für die Funktion des Rettungsschwimmers“, erklärt die seit Jahren aktive Helferin. „Mit fünf Leuten allein ist das hier nämlich schwer zu machen.“

Ohne Rettungsschwimmer geht nichts

Zumindest der noch vakante Saisonjob als Rettungsschwimmer könnte vom Verein auch vergütet werden, heißt es vom Vorstand. Denn ohne Rettungsschwimmer gibt es keinen Badebetrieb. „Vielleicht kennt ja der eine oder andere Freibad-Freund jemanden, der jemanden kennt. Ihr wisst schon“, schreibt Jennifer Guthe in einem Hilferuf im Internet. „So ärgerlich es auch ist, aber wenn wir niemanden finden, können wir nicht öffnen!“

Kontakt zum Verein gibt es unter anderem über den Vorsitzenden Joachim Theuerkauff unter 033747/60163.

Von Thomas Wachs