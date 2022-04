Bardenitz: Das halbe Dorf ist am Sonntag im Trödelfieber

Bardenitz

Von Jahr zu Jahr wurde es größer und größer. Zum Nunmehr achten Hoftrödel in Bardenitz werden jetzt am Sonntag inzwischen an die 50 Akteure mit ihren Ständen erwartet. „Was ganz klein angefangen hatte auf einem Hof, ist inzwischen ein Fest für das ganze Dorf und viele Gäste geworden“, sagt Steffi Scheer. Gemeinsam mit Jeanine Dziubas hält sie die Fäden in der Hand für den Trödelmarkt. Bei dem wird nun wieder das halbe Dorf auf den Beinen sein.

Geselligkeit an der Bardenitzer Dorfstraße

„Viele freuen sich schon darauf. Es ist Geselligkeit und das eine oder andere Stück wechselt hier auch seinen Besitzer“, erzählt die Organisatorin. Die Einnahmen aus dem ohne Standgebühren abgehaltenen Markt für Privatleute kommen jährlich einem guten Zweck zugute. „Wir haben schon im Vorjahr für die Kita ’Kinderland’ in Pechüle gespendet. Davon ging auch Geld in die Hochwasserregion nach Ahrweiler“, erklärt Steffi Scheer.

Auch der Feuerwehrverein wurde schon bedacht aus den Spenden. In diesem Jahr geht das Geld an den Heimat- und Hausbodenverein des Dorfes. Schließlich sind auch dessen Akteure aktiv bei der Ausgestaltung dieses Festes rund um den Trödelmarkt. Am Gemeinschaftshaus gibt es Kaffee und Kuchen. Gleich nebenan sorgt die freiwillige Feuerwehr mit Gegrillten und Getränken für die weitere kulinarische Versorgung.

Zum Hoftrödel in Bardenitz werden die Stände entlang der Dorfstraße aufgebaut. Quelle: privat

Aufgebaut werden die Trödel-Stände alljährlich vor allem entlang der breiten Dorfstraße. Dort bieten sich Rasenflächen zwischen Gehweg und Straße bestens an zum Flanieren, Stöbern und Kaufen. „Einige Dorfbewohner öffnen aber auch ihre Höfe oder haben sogar schon kleine Trödel-Stuben extra eingerichtet“, erzählt Steffi Scheer gegenüber der MAZ.

„Im Angebot sein werden alle möglichen Dinge von Haushaltsauflösungen, über Kellerfunde bis hin zu Kindersachen sowie Büchern, CDs und allem möglichen, was vielleicht hier einen neuen Liebhaber finden kann“, sagt die Organisatorin. Längst haben auch private Verkäufer aus anderen Gegenden bis hin nach Berlin das gesellige Markttreiben für sich entdeckt.

Spontane Anmeldung noch möglich

Der Trödelmarkt in Bardenitz findet statt bei jedem Wetter am Sonntag, dem 24. April, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Spontane Anmeldungen sind noch möglich bei der Organisatorin Steffi Scheer unter 033748/215062.

Von Thomas Wachs