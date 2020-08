Bardenitz

Diebe haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwischen 19 und 6 Uhr ein Moped der Marke S50 gestohlen. Es stand in der Halle eines Betriebes an der Kemnitzer Landstraße in Bardenitz bei Treuenbrietzen.

Das Kleinkraftrad besaß einen roten Tank mit gelben Seitendeckel und silbergrauen Schutzblechen. Das Gelände der Firma war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm eine entsprechende Anzeige auf.

Von Marcus J. Pfeiffer